Bakan Yardımcısı Eldemir, Bozüyük’teki sağlık yatırımlarını inceledi

Sağlık Bakan yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde devam eden sağlık yatırımlarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdemir’e, hastane yetkilileri ile birlikte AK Parti ve MHP parti yöneticileri de eşlik etti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, “Bozüyük’ümüzün en büyük devlet yatırımlarından biri olan 250 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesi’nin ve yeni Diş Hastanesi’nin inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir’in programına, AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatımız, Dodurga Belediye Başkanımız Selim Tuna ve Cumhur İttifakı ortağımız, MHP Bozüyük İlçe Başkanı Serdar Pehlivan ile birlikte katılım sağladık. Bozüyük için hayati önem arz eden, sağlık projelerinin hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Bakan yardımcımız Halil Eldemir’e şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.