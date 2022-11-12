Bakan Yanık’tan Yalova’ya yatırım müjdeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yalova’da 2 Aile Destek Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi ve 750 kişilik aşevi kurulacağını söyledi.

Bakan Yanık, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Toplantısı için geldiği Yalova’da Çınarcık Huzurevi’ni ziyaret etti. Burada yaşlılarla sohbet eden Yanık, bungalov evlerde kalan yaşlılarla tek tek sohbet etti. Huzurevi sakinleri sunulan konforlu imkan nedeniyle Yanık’a teşekkür ederken dileklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmelerini istedi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, Yalova’daki yapacakları çalışmalarla ilgili şunları kaydetti: “İnşallah Yalova’mıza önümüzdeki süreçte 2 adet yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) açacağız. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yine aynı şekilde vakıflarımız aracılığıyla yaptığımız aşevi programlarımızı ulusal programa dönüştürdük. Yalova’mıza da bu çerçevede 750 kişilik bir mutfak kurarak aşevi programımızda burada uygulamaya devam edeceğiz. Öbür taraftan yine Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yeni bir Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) açacağız. Bakanlığımızın hizmetlerinin daha bütüncül ve etkin bir biçimde Yalova’mıza ulaşabilmesi için. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binamızı da burada yenileyerek daha etkin hizmetlerimizi ulaştırmaya çalışacağız.”

“Ev tipi huzurevlerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz”

Çınarcık Huzurevi sakinlerinin daha konforlu, kendilerini daha mutlu hissedecekleri ve aktif yaşlanmaya hizmet edecek şekilde düzenlenmesine önem gösterdiklerini anlatan Yanık, “Buradaki konforunu, mutluluğunu görmek bizi inanılmaz mutlu etti. İnşallah bu konsepti ülkemizin farklı yerlerinde de uygulayarak bu ‘ev tipi huzurevlerimizi’ hayata geçirmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz. Özellikle kıymetli büyüklerimizle alakalı farklı programlarımızı sizlerle de paylaşıyoruz. Aktif yaşlanmada büyüklerimizin üretmeye devam ederek, hayatlarının etkin bir biçimde sürdürmelerini önemsiyoruz. Huzurevlerimizin konsepti buna özellikle çok uygun. Onların çeşitli sosyalleşme alanları, spor yapacakları bir takım faaliyetleri varsa onları sürdürebilecekleri mekanizmanın olması önemli. Dolayısıyla büyüklerimiz için bu anlamdaki hizmetlerimizi inşallah artırarak devam ettireceğiz” ifadesini kullandı.

Çocuklara yönelik çalışmalardan da bahseden Yanık, “Çocuklarımızla alakalı hizmetlerimizi de yine aile odaklı olarak başlamak ve sonrasında da çocuklarımızın eğitiminin, kişisel gelişimlerinin, sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde devam edebilmesi için çocuk hizmetlerimizi de ayrıca arttırarak devam ediyoruz. Çocuklarımızın, büyüklerimizin tecrübelerinden, hayat birikiminden yararlanacakları birtakım buluşmaları ayarlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda inşallah önümüzdeki süreçte Bakanlığımızın farklı çalışma ve hizmet alanlarının birbiriyle etkileşimi ve birbiriyle dayanışmasını da bu anlamda daha arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

Huzurevi ziyaretinde Bakan Yanık’a, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da eşlik etti.