Bakan Yanık: “Yürüttüğümüz faaliyetlerle 510 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ettik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatiflerine yönelik yürütülen faaliyetlerde bugüne kadar 810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu faaliyetlerde toplamda 39 bin 124 kişiye ulaştık. 367 kooperatifi ziyaret ettik, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ankara’da bir otelde düzenlenen Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesinin Açılış Toplantısı’na katıldı.

Bakan Yanık burada yaptığı konuşmasında kadınların işgücüne ve istihdama katılmasının en önemli yollardan birisinin kooperatifler olduğunu ifade ederek, “Kooperatifler bütün dünyada istihdamı artıran ve ekonomileri büyüten etkilere sahiptir. Dünya genelinde 3 milyon kooperatif bulunuyor ve 1 milyardan fazla kişi kooperatiflerin bir parçası durumunda. Kooperatifler dünya genelinde 280 milyon kişiye istihdam sağlıyor; bu oran çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 10’una tekabül etmektedir. Türkiye’de de benzer biçimde yaklaşık 85 bin kooperatif ve 8 milyonu aşkın kooperatif ortağı bulunmaktadır” dedi.

Bakanlık olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile iş birliği sağlayarak Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü’nü yürürlüğe koyduklarını hatırlatan Bakan Yanık, “Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları oluşturarak yıllık faaliyet planları hazırlayıp uyguladık. Söz konusu planlarda; atölye çalışmaları ve seminerlere yer verdik, kooperatif ziyaretleri ile bilgi, deneyim paylaşımını ve görüş alışverişlerini sağladık. Aynı zamanda kadın kooperatiflerinin satış konusunda desteklenmesi ve kooperatiflere satış yerleri tahsis edilmesine yönelik çalışmalar başlattık. Bu süreçte yeni kadın kooperatifleri kurduk ve mevcut kooperatiflerin ortak sayılarını arttırmaya çalıştık” diye konuştu.

“Yaptığımız faaliyetlerimizle 39 bin 124 kişiye ulaştık, 367 kooperatifi ziyaret ettik, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik”

Kadın kooperatiflerine yönelik yürütülen faaliyetlerde bugüne kadar 810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Bu faaliyetlerde toplamda 39 bin 124 kişiye ulaştık. 367 kooperatifi ziyaret ettik, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik” dedi.

“Bilimsel ve teknik çalışmalar ile kadın kooperatiflerinin karşılaştığı sorunları gidermek için dünyada nasıl çalışmalar yapıldığını inceleyeceğiz”

Bakan Yanık, bilimsel ve teknik çalışmalar alanında Türkiye’de kadın kooperatiflerinin ortak sayıları ve çalışma alanlarına ilişkin haritalandırma yapacaklarının bilgisini vererek, “Bu çalışmadan hareketle iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar araştırmasını gerçekleştireceğiz. Bu araştırma ile özellikle kadın kooperatiflerinin karşılaştığı sermaye azlığı ile ortaya çıkabilen ürün geliştirme, satış ve pazarlama, markalaşma ve iş birliği kurma gibi ihtiyaçları gidermek için dünyada nasıl çalışmalar yapıldığını inceleyeceğiz. Böylece kendi ‘kadın kooperatifleri ekosistem modelimizi’ geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kooperatiflerin aralarındaki iş birliğini kolaylaştırmak amacıyla internet sitesi yolda

Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi Projesi kapsamında mevcut kadın kooperatiflerinin aralarındaki iş birliğini kolaylaştırmak amacıyla internet sitelerine bağlantıların listelendiği bir site oluşturmayı planladıklarını dile getiren Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Sitede kooperatifler ile ilgili tanımlar, istatistikler, mevzuat ve politika dokümanları sunacağız. A’dan Z’ye bir kooperatifin ihtiyaç duyduğu hizmetler için başvuru mekanizmaları; kadın kooperatiflerinin mevcut durumu, iletişim bilgileri ile asıl önemlisi ürün ve hizmet katalogları ve e-ticaret satış linklerine de bu sitede yer vereceğiz. Yani artık kooperatif üyesi kadınlarımız derli toplu bir şekilde herkes tarafından kolayca erişilebilen bir internet sitesi yardımıyla ürünlerini hem iç, hem de dış pazarlara sunabilecekler. Bu müjdeyi sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyum. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Söz konusu proje için düzenlenen toplantı, Bakan Pakdemirli ve Bakan Yanık’ın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.