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Bakan Yanık: “Türkiye, insan hakları standartlarını belirlediği iddia edilen ülkelere bir ders vermiştir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin de göçün yöneldiği güvenli ülkelerden birisi olduğunu belirterek, "Ülkemiz yaklaşık 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bu insanların yüzde 70’inden fazlası kadınlar ve çocuklar. Türkiye, bu kişilere sunduğu imkânlarla, insan hakları standartlarını belirlediği iddia edilen ülkelere bir ders vermiştir” dedi.

Haberde İnsan 11.03.2022, 17:12
Bakan Yanık: “Türkiye, insan hakları standartlarını belirlediği iddia edilen ülkelere bir ders vermiştir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin de göçün yöneldiği güvenli ülkelerden birisi olduğunu belirterek, "Ülkemiz yaklaşık 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bu insanların yüzde 70’inden fazlası kadınlar ve çocuklar. Türkiye, bu kişilere sunduğu imkânlarla, insan hakları standartlarını belirlediği iddia edilen ülkelere bir ders vermiştir” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022-2023 Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" tanıtım programına katıldı. Tanıtım programında konuşan Bakan Yanık, her yılın sonunda Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planına dair rapor paylaşılacağını söyledi.

“Ayaklarımız yere sağlam bastıkça köklenir, güçlenir ve birleşiriz”

Sosyal hizmetlerin acil durum yardımı olmaktan öteye taşındığını söyleyen Bakan Yanık, “Gönüllü çalışmalarla yoğrulan, gönül medeniyetleri kuran bir coğrafyanın insanlarıyız biz. Bu anlamda toprağımız bereketli. Her birimiz ne zaman iyilik yolunda bir davet alsak koşa koşa gider, bir yaraya merhem olmaktan ya da bir ihtiyacı gidermekten mutluluk duyarız. Küresel çapta yaşanan toplumsal, siyasi veya ekonomik krizlerde ülkemizi ayakta tutan sır tam da aslında burası. Biz birbirimize omuz vermekten, dayanak olmaktan hiç çekinmeyen toplumuz. Ayaklarımız yere sağlam bastıkça köklenir, güçlenir ve birleşiriz. Biz, önce insan diyen, insana hizmet etmeyi en yüce makam kabul eden bir kültürün mensuplarıyız. Bu anlayış, sosyal devlet olma niteliğimizi güçlendirirken toplumsal adalet zeminini de pekiştiriyor” diye konuştu.

"Türkiye, insan hakları standartlarını belirlediği iddia edilen ülkelere bir ders vermiştir"

Türkiye’nin ırk veya din ayrımı yapmadan mazlumların yanında olduğunun altını çizen Bakan Yanık, “Tıpkı Suriye’ye, Afganistan’a taşıdıkları gibi yardım tırlarımız bugün Ukrayna’ya temel ihtiyaç maddeleri taşıyorlar. Bizim bir özelliğimiz daha var. Bu millet vakıf medeniyetini iliklerine kadar hisseden bir millet olduğu için yardım ettiğimiz, yardım edeceğimiz insanların dinine, inancına, gözlerinin rengine, saçlarının rengine bakmıyoruz. Mağdur kim olursa olsun ona aynı samimiyetle, aynı ciddiyetle, aynı içtenlikle koşuyor, yardım etmeye çalışıyoruz. Savaşlar, açlık ya da iklim değişiklikleri, önümüzdeki dönemlerde bu hareketliliğin süreceğini maalesef bize gösteriyor. Dünya bu soruna bir çözüm aramak ve mümkünse bir çözüm bulmak zorunda. Türkiye de göçün yöneldiği güvenli ülkelerden birisi olarak, ülkemize sığınan yaklaşık 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bu insanların yüzde 70’inden fazlası kadınlar ve çocuklar. Türkiye, bu kişilere sunduğu imkânlarla, insan hakları standartlarını belirlediği iddia edilen ülkelere bir ders vermiştir. Bize gelen, bize sığınan, bizimle yaşamaya devam eden bütün sığınmacılara insan onuruna yakışan bir hayat sunma hedefimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza ulaşan sosyal hizmet ve yardımların niceliğini ve niteliğini artırmayı amaçlıyoruz"

2022-2023 Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planının 5 temel amacı olduğunu söyleyen Bakan Yanık, “Bakanlığımızın sivil toplumla iş birliğini doğru bir zeminde belirlemek. Sivil toplumun, sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarındaki kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir alt yapı oluşturmak. Bakanlığımız sorumluluğundaki alanlarda sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini güçlendirmek. Bakanlık olarak politika ve hizmet üretirken sivil toplumla ortak bir bakış açısı geliştirmek. Bakanlığımız ile sivil toplum iş birliğinin verimliliğini güçlendirerek vatandaşlarımıza ulaşan sosyal hizmet ve sosyal yardımların niceliğini ve niteliğini artırmak. Aslında bu son hedef bütün bu yaptığımız çalışmaların hepsini kapsayan asıl ana bakış açımızı ve ana hedefimizi ifade eden son nokta. Bu amaçlarımıza ulaşmak için 2022-2023 yıllarını kapsayan eylem planımızı hazırladık ve bu faaliyetlerin tamamını yine sizlerin katkılarıyla hayata geçireceğiz. Her yılın sonunda sizlerle izleme ve değerlendirme raporumuzu paylaşacak, geri bildirimlerinizle iş birliğimizi pekiştireceğiz, artıracağız” ifadelerine yer verdi.

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