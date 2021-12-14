Bakan Yanık: “255 Aile Destek Merkezimiz ile 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, terörle mücadele edilen bölgelerdeki kadınlara Aile Destek Merkezleri (ADEM) ile destek verdiklerini belirterek, “255 aktif Aile Destek Merkezimiz ile bugüne kadar 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk” dedi.

ADEM’ler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, merkezlerde kadınlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine katkıda bulunan kurs ve eğitimler verildiğini söyledi.

Bakan Yanık, Aile Destek Merkezlerini terörden etkilenen bölgeler başta olmak üzere, dezavantajlı grupların ve mevsimlik tarım işçilerinin yoğun yaşadığı yerlerde açmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

En fazla kurs el sanatları, kuaförlük ve giyimde

ADEM’lerde kadınlara yönelik verilen eğitimlere ilişkin detayları paylaşan Bakan Yanık, “Merkezlerimizde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları rağbet görüyor. Bunlara ek olarak, Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilgisayar, okuma-yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor” dedi.

Merkezlerde kreş imkanı da bulunuyor

Bakanlık olarak milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Bakan Yanık, “Aile odaklı hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ADEM’lerimizde kadınlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına ilişkin eğitimlerimiz de bulunuyor. Ayrıca daha fazla kadınımızın bu eğitimlerden faydalanması için merkezlerimizde kreş imkanı da sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

ADEM’lerin toplumsal entegrasyonun sağlanmasında önemli rol oynadığına da dikkat çeken Bakan Yanık, “Güvenlik güçlerimiz terörle mücadeleyi içeride ve dışarıda etkin bir şekilde sürdürürken biz de Bakanlık olarak bölgedeki kadınlarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm Türkiye’de bulunan 255 aktif Aile Destek Merkezimiz ile de bugüne kadar 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk” ifadelerini kullandı.