Bakan Varank, Ankara’da gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sosyal medya üzerinden yaptığı sürpriz iftar davetlerinin dördüncüsü Ankara’da gerçekleşti. Sürpriz iftarda bu kez adres bir hamburgerci oldu. Burger ile oruç açan gençler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda (CSO) konser izledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan ayında gençlerle iftar buluşmalarına devam ediyor. Sosyal medyadan yeni bir çağrı yapan Varank, Bursa, İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bu kez Ankara’da gençlerle sürpriz bir şekilde buluştu. Buluşma adresi bu kez Bahçelievler’de faaliyet gösteren bir hamburgerci oldu. Gençlere özel hazırlanan hamburger menülü iftar davetinin ardından ikinci adres CSO’da gerçekleşen “Nebi Aşkına” özel konseri oldu.

Bakan Varank, Ramazan ayında gençlerle iftar buluşmalarına Bursa, İstanbul ve Kocaeli’nin ardından Ankara ile devam etti. Yine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Varank, “Ankara’yı tabii ki unutmuyoruz. Kimler, 19 Nisan’da Bahçeli’de iftar yapıp ardından CSO Ada’daki bu güzel konsere benimle katılmak ister? Cevaplarınızda mesleğinizi belirtmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere” mesajını paylaştı.

Varank, paylaşımına yanıt veren gençlerden 20’si ile Bahçelievler’deki bir hamburgercide buluşarak iftar yaptı. Varank, gençlerle birlikte CSO Ada Ankara’da verilen “Nebi Aşkına” konserinde, Hz. Muhammed ve Ramazan ayı temalı ilahiler ile Anadolu’nun irfan türkülerini dinledi. Konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Varank, konserin ardından gençlerle çay eşliğinde sohbet etti. Ceren Tuncer, Varank’ın daha önce uzaya gönderilecek Türk bilim insanının seçilmesiyle ilgili paylaşımında bulunduğuna işaret ederek, “Uzaya gidemeyeceğimi düşündüğüm için iftara gelmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Burada olduğum için mutluyum. Özellikle savunma sanayii, sanayi ve teknolojide artan popülariteden dolayı popüler bir bakanımız olduğunu düşünüyorum bir araya gelmek heyecan verici” dedi.

Gül Öztürk, Varank’ın paylaşımını gördüğünde çok umudu olmamasına rağmen yanıt verdiğini belirterek, “Binlerce tweet atılacak, olur mu düşüncesi vardı. Ertesi gün öğlen saatlerinde cevap geldi. Çok sevindim ve şaşırdım. Bugün eşimle evlilik yıldönümümüz çok da hoş bir sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.

Gül Öztürk, Bakan Varank’ı eşiyle görüntülü aramayla konuşturdu. Varank, Öztürk’ün eşine “Sen niye gelmedin, paça çorbası daha mı iyiydi? Sen kuyumcuymuşsun artık bir hediye alırsın eşine” sözleri kahkahalara neden oldu.