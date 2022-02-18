Bakan Soylu’nun dayısı toprağa verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis (86), Samsun’da toprağa verildi.

İzmir’de yaşayan 86 yaşındaki Ali İhsan Reis, dün sabah evinde vefat etti. Reis’in cenazesi, dün uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Buradan da toprağa verileceği Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi’neki baba ocağına götürüldü. Bakan Süleyman Soylu’nun da katıldığı cenaze evinin önünden alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Darboğaz Camisi’ne getirildi.

Ali İhsan Reis’in cenazesi Darboğaz Camisi’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın yanı sıra Reis’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu, cenazenin ardından Samsun’dan ayrılmak üzere yola çıktı.