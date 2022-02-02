banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Instagram'a metaverse özelliği geldi!

Bakan Soylu, EuroStat verilerine değindi: "Avrupa Birliği’nde 2019 yılında cinsel şiddet suçları 2003’ten beri en yüksek değerine ulaştı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EuroStat verilerine değinerek, “2010-2019 yılları arasında Almanya’da yüz bin nüfus başına kasten öldürme suçu yüzde 27 azaldı ama tecavüz suçu yüzde 22 arttı. Aynı periyotta Fransa’da yine yüz bin nüfus başına hırsızlık yüzde 28 azaldı, tecavüz suçu yüzde 128, cinsel saldırı suçu yüzde 138 arttı” dedi.

Haberde İnsan 02.02.2022, 11:04
Bakan Soylu, EuroStat verilerine değindi: "Avrupa Birliği’nde 2019 yılında cinsel şiddet suçları 2003’ten beri en yüksek değerine ulaştı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EuroStat verilerine değinerek, “2010-2019 yılları arasında Almanya’da yüz bin nüfus başına kasten öldürme suçu yüzde 27 azaldı ama tecavüz suçu yüzde 22 arttı. Aynı periyotta Fransa’da yine yüz bin nüfus başına hırsızlık yüzde 28 azaldı, tecavüz suçu yüzde 128, cinsel saldırı suçu yüzde 138 arttı” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet İle Asayiş Suçlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. ATO Congresium Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Üç bakanın katıldığı toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddette atılan adımlar ve bu konuda yapılan asayiş uygulamaları değerlendirildi.

’Emin’ sıfatının Hazreti Muhammed’e yakışmış bir sıfat olduğunu hatırlatan Soylu, “Biz emin ülke olmak zorundayız. Biz emin insanlar olmak zorundayız. Onun için bu emin sıfatının bütün yaptığımız görevlerde, milletimizin bize emanet ettiği, devletimizin bize emanet ettiği bütün görevlerde, ‘Şu benim işimdi’, ‘Şu benim işim değildi’ diyerek bir tarafa bırakmadan yerine getirmek zorundayız” dedi.

“Fransa’da yüz bin nüfus başına tecavüz suçu yüzde 128, cinsel saldırı suçu yüzde 138 arttı”

EuroStat verilerini ele alarak istatistik paylaşan Soylu, “Avrupa’da kasıtlı cinayet başlığı 2008 yılından beri en düşük değerine 2019’da ulaştı. Fakat aynı Avrupa Birliği’nde aynı 2019 yılında cinsel şiddet suçları 2003’ten beri en yüksek değerine ulaştı. Keza 2010-2019 yılları arasında Almanya’da yüz bin nüfus başına kasten öldürme suçu yüzde 27 azaldı ama tecavüz suçu yüzde 22 arttı. Aynı periyotta Fransa’da yine yüz bin nüfus başına hırsızlık yüzde 28 azaldı, tecavüz suçu yüzde 128, cinsel saldırı suçu yüzde 138 arttı. Yani dünya, bir tarafa doğru evrilmeye başladı” diye konuştu.

“Oluşturulan kanun ile aile içi ve kadına şiddete yönelik cezaları, yükümlülükler, sorumluluklar ve kavramlar net bir şekilde tespit edilmiştir”

Aile içi ve kadına şiddet ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 sonrasında önemli adımlar atıldığını dile getiren Soylu, “Ayrıca konu geniş bir vizyon ile ele alındı. Burada en temel ve sonraki adımlar için de sağlam bir zemin oluşturuldu. En önemli adım bana göre, 6284 sayılı Aile’nin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmuştur. Bu kanun ile aile içi ve kadına şiddete yönelik cezaları, yükümlülükler, sorumluluklar ve kavramlar net bir şekilde tespit edilmiştir. Bununla birlikte, mülki idare ve kolluk birimlerine bu konuda hem sorumluluklar hem de birtakım yetkiler sağlanmıştır. Yine bu kanunla kolluk birimlerimize gecikmesi sakıncalı bulunan hallerde koruyucu ve önleyici tedbir alabilme imkanı getirilmiştir” dedi.

“Halihazırda 499 şahıs, aktif olarak elektronik kelepçe ile izlenmektedir”

Soylu, şöyle devam etti:

“Bin elektronik kelepçeyi aynı anda takip, yeni bir elektronik kelepçe merkezimizi, yine Adalet Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız ile hep birlikte devreye aldık. Bu konuda bana göre bütün dünyaya örnek, önemli bir sürecin altına birlikte imza attık. Modern, takip edebilen ve yine ifade ederek söylüyorum, kadınlarımızı emin bir hale getirebilecek bir anlayışı ortaya koyduk. Şu ana kadar çok kısa bir süre olmasına rağmen bine yakın kişide kullanıldı. Halihazırda 499 şahıs, aktif olarak elektronik kelepçe ile izlenmektedir.”

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11