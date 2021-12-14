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Bakan Pakdemirli: “Kadının elinin değmediği yerde, huzur yoktur, umut yoktur, bereket yoktur”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye’de bulunan kooperatiflerde kadınların varlığının tarım adına oldukça önemli olduğunu belirterek, “Kadının elinin değmediği yerde, huzur yoktur, umut yoktur, bereket yoktur. Kadın; emeğin, azmin, cesaretin, başarının adıdır. Kadınlarımız, artık sahnenin arkasında değildir. Alkışlananlar, artık kadınlarımızdır ve artık tarımda, kadınlarımızın ismi de var, cismi de var” dedi.

Haberde İnsan 14.12.2021, 15:43
Bakan Pakdemirli: “Kadının elinin değmediği yerde, huzur yoktur, umut yoktur, bereket yoktur”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye’de bulunan kooperatiflerde kadınların varlığının tarım adına oldukça önemli olduğunu belirterek, “Kadının elinin değmediği yerde, huzur yoktur, umut yoktur, bereket yoktur. Kadın; emeğin, azmin, cesaretin, başarının adıdır. Kadınlarımız, artık sahnenin arkasında değildir. Alkışlananlar, artık kadınlarımızdır ve artık tarımda, kadınlarımızın ismi de var, cismi de var” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da bir otelde düzenlenen Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesinin Açılış Toplantısı’na katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye’de tarımsal üretimin ve pazarlamanın her aşamasında başarılı ve güçlü kooperatiflerin bulunduğunu belirterek, “Sürdürülebilir kırsal kalkınma için, kaynakların yerelde etkin ve verimli kullanımı için, küçük üreticiler için, sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı gruplar için ve bilhassa kadınlarımız ve gençlerimiz için kooperatiflerimiz tam bir güç, güven ve hareket kaynağı” dedi.

“Kadının elinin değmediği yerde, huzur yoktur, umut yoktur, bereket yoktur”

Türkiye’de bulunan kooperatiflerde kadınların varlığının tarım adına oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Malum, kadının olmadığı yerde sevgi yoktur, sevda yoktur, duygu yoktur, gönül yoktur. Kadının elinin değmediği yerde, huzur yoktur, umut yoktur, bereket yoktur. Kadın; emeğin, azmin, cesaretin, başarının adıdır. Kadın üretimin can damarı, sosyal ve ekonomik hayatın anahtarıdır. Kadının yerinin olmadığı bir medeniyetin geleceği yoktur” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, kadınların gücünün farkında olduklarını ve bakanlık politikalarında kadınlara pozitif ayrımcılık sağladıklarını ifade ederek, “Kırsal kalkınma desteklerinin önemli bir ayağı olan IPARD Programında bugüne kadar, toplam 4 bin 484 kadın yatırımcımızla, 2,7 milyar lira hibe projesi ile sözleşme imzaladık. Bu hibeler ile kadınlarımızın kırsalda 5,3 milyar lira yatırım yapmasının önünü açtık. İşlemleri tamamlanan 3 bin 906 kadın yatırımcımıza, yaklaşık 2 milyar lira hibe desteği verdik” dedi.

“Yaklaşık 87 bin kadın çiftçiye kooperatifçilik konusunda eğitim verdik”

Bakanlık olarak gerçekleştirdikleri eğitimler ile kadının kırsal alanda örgütlenmesine ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağladıklarına dikkati çeken Bakan Pakdemirli, “Son 19 yılda kırsalda kadına yönelik farklı tarımsal konularda, yaklaşık 250 bin faaliyette, 3 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim verdik. 2004 yılından bugüne kadar 12 bin 372 çiftçi toplantısı düzenleyerek, yaklaşık 87 bin kadın çiftçiye kooperatifçilik konusunda eğitim verdik” ifadelerini kullandı.

“Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sayısını 49’dan 137’ye yükselttik”

Kırsal alanda kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yürüttüklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, “Bu kapsamda 2018 yılında; Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü’nü imzaladık. Kadın Kooperatifçiliği konusunda sahada üç Bakanlık aktif olarak çalışmalarda yer aldık. Bu yılın temmuz ayında protokolü yenileyerek, çalışmaların sürdürülebilir olmasını sağladık. Geldiğimiz noktada; Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sayısını 49’dan 137’ye yükselttik. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bu projenin sektörümüze değerli katkılar sağlayacağına inancım tam” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, tarımsal kalkınma kooperatifi kuran Zonguldaklı sekiz kadının hikayesini gururla anlattı

Türk kadınının kuruttukları sebzelerle, turşularla, reçellerle Türkiye’nin adını duyurmalarının yanı sıra dünyayı doyurduklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, Zonguldak Devrek’teki sekiz kadının hikayesini ele alarak şunları söyledi:

“Zonguldak Devrek’teki sekiz hanım kardeşimiz, Bakanlığımızdan aldıkları eğitimle tarımsal kalkınma kooperatifi kurmuş. İlk başlarda köydeki tarlasından, bağından, bahçesinden topladıklarını evlerinde yöresel ürünlere dönüştürerek bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Tabii bu arada çevredeki insanlar da, ‘8 kadın, bunlar yakında birbirlerini yerler, bir yere varamazlar’ diyerek dedikodu etmeye başlamış. Hatta bazıları eşlerinden bile, destek değil, tenkit görmüş. Fakat ne yapmış benim kardeşlerim? Yılmamışlar, usanmamışlar, tüm zorluklara rağmen, atıl durumda köy okulu binasını kiralayarak, taş fırın, pekmez atölyesi, elektrikli değirmen ve kurutma ünitesi yaparak; binayı adeta karargâha çevirmişler. Hatta elektriklerini bile, güneş panelleri ile kendileri üretiyorlar. Halihazırda 53 ortakla bu işi yürütüyorlar. Bununla birlikte civar köylerin çiftçilerinin kalkınabilmeleri amacıyla onların arazilerine bir nevi sözleşmeli üretim modeli ile ürün ektirip, bu ürünleri hammadde olarak satın alıyorlar. Yani kendileri ekiyorlar, biçiyorlar, pişiriyorlar ve ürettikleri ürünleri ‘Devrek Güneşi’ markasıyla satıyorlar.”

“Proje ile Türkiye’deki kadınların çalışma hayatına girişini ve istihdam edilebilirliklerini teşvik etmeyi hedefliyoruz”

Bakan Pakdemirli, Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi Projesi’nin çalışmalarına eylül ayında başladıkları bilgisini vererek, “Proje kapsamında; kadınların kooperatifçiliği tanımaları ve birlikten doğan kuvvetin gücünü fark etmeleri için pilot olarak belirlenen 30 ilde faaliyetler gerçekleştireceğiz. Proje ile Türkiye’deki kadınların çalışma hayatına girişini ve istihdam edilebilirliklerini teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bakan Pakdemirli, Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi Projesi’nin hedef grupları arasında, kooperatifler kurma ya da kooperatif ortağı olma potansiyeli olan kadınların, kooperatif ortağı olan kadınlar ve erkeklerin ve projede yer alan bakanların merkezi ile il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personelin yer aldığını söyledi.

“Kooperatifçilik alanında, toplam 8 bin kadın ve erkeğe farklı düzeylerde eğitim vereceğiz”

Bakan Pakdemirli, proje ile hedef gruplara yönelik eğitimler, farkındalık artırma faaliyetleri, kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitimler, bilimsel-teknik çalışmalar, koordinasyon ve iş birliği faaliyetlerinin yapılmasının planlandığını dile getirdi. Pakdemirli, “Bu kapsamda kooperatifçilik alanında, toplam 8 bin kadın ve erkeğe farklı düzeylerde eğitim vereceğiz” diye konuştu.

“Alkışlananlar, artık kadınlarımızdır ve artık tarımda, kadınlarımızın ismi de var, cismi de var”

Bakan Pakdemirli, kadınların artık sahnenin arkasında olmadığını belirterek, “Alkışlananlar, artık kadınlarımızdır ve artık tarımda, kadınlarımızın ismi de var, cismi de var. İşte bu isimleri yaşatacak olan, kadınlarımızın birliğini ve gücünü dünyaya duyuracak olan kooperatiflerdir” dedi.

Söz konusu proje için düzenlenen toplantı, Bakan Pakdemirli’nin konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın konuşması ile devam etti.

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