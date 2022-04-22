Bakan Kurum, 15 Temmuz’da 3 evladını şehit veren Muzaffer Nine’yi ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam iftarını Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaptı. Bakan Kurum, iftar sonrası 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 3 evladını şehit veren 96 yaşındaki Muzaffer Gülşen’i ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam Kızılcahamamlılarla iftar yaptıktan sonra iki önemli ev ziyaretinde bulundu. Bakan Kurum, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından iki oğlu ve bir damadı şehit edilen 96 yaşındaki Muzaffer Gülşen’i evinde ziyaret etti. Kurum, kağıt ve atık toplayıcılığı yaparak emekli olan 68 yaşındaki Kezban Aydın’ın da evine konuk oldu.

Üç kahraman evladını vatana verdi

Bakan Kurum’un Kızılcahamam’da evinde ziyaret ettiği 96 yaşındaki Muzaffer Gülşen, tüm Türkiye’nin yakından tanıyıp acılarına ortak olduğu bir isim idi.

Oğulları Mehmet Gülşen (61) ve Lütfi Gülşen (63) ile 4 yaşında yetim kaldığı için evladı gibi büyüttüğü yeğeni ve damadı Hakan Gülşen’i (43) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbecilere karşı direnirken sabaha karşı F-16 savaş uçağından atılan bomba sonucu şehit veren Muzaffer Gülşen, kendisini ziyaret eden ve ellerinden öpen Bakan Kurum’a, “İyi günlerde ol yavrum” duasında bulundu.

Muzaffer Nine gibi anneler sayesinde ayakta olduklarını belirten Bakan Kurum, “Sen pırıl pırıl çocuklar yetiştirdin. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet eylesin” dedi. Bir ihtiyacının olup olmadığını soran Bakan Kurum’a Muzaffer Nine, “Sizin sağlığınız bana yeter” cevabını verdi.

Yaşadığı acılar sonrası işitme yetisini büyük ölçüde kaybeden Muzaffer Nine’yi ziyarette başta 15 Temmuz’da şehit edilen 251 vatan evladı olmak üzere, vatan müdafaasında canlarını yitiren tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

“Allah da ona veriyor”

Bakan Kurum, kağıt ve atık toplayıcılığı yaparak emekli olan 68 yaşındaki Kezban Aydın’ın da misafiri oldu.

Nakliyecilik yapan 65 yaşındaki eşi Ali Aydın’ın emekliliğinin bulunduğunu, 35 yaşındaki kızı Sırma Aydın’ın hem engelli hem de guatr hastası olduğunu, 12 yaşındaki torunu Polat Aydın’ın ise 6. sınıfta okuduğunu söyleyen Kezban Aydın, Bakan Murat Kurum’un kendisini ziyarete geleceğini öğrendiğinde çok sevindiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye olan sevgisini dile getiren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetimlerin, engellilerin, fakirlerin korunup kollanmasını istediğini hatırlatan Kezban Aydın, “Ama Allah da ona veriyor. Kuyusunu kazıyorlar kazıyorlar ama o kuyudan yine çıkıyor. Çıkacak. Bizim dualarımızla” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ile konuşmayı çok istediğini söyleyen Kezban Aydın’a Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir Kızılcahamam ziyaretinde kendisiyle görüşebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum’a her iki ziyarette Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar eşlik etti.