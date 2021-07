Bakan Koca’nın paylaştığı güvercini tedavi eden 112 sağlık ekibi konuştu

Gaziantep’te 112 Acil Sağlık ekibi yolda denk geldikleri yaralı bir güvercini tedavi ettikten sonra 2 gün bakımını üstlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görüntülerini paylaştığı sağlık ekibi o anları anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Gaziantep’te 112 Acil Sağlık ekibinin yaralı bir güvercini tedavi etme anlarını paylaşması sosyal medyada büyük yankı buldu. Sosyal medyada binlerce kez beğenilen görüntülerde sağlıkçıların yaralı güvercini tedavi etmesi vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı 2 No’lu Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu ekibi yolda buldukları yaralı güvercini tedavi ettikten sonra 2 gün boyunca istasyonda misafir etti. Ayağı kırılan güvercin istasyonda 2 gün boyunca gördüğü tedavi sonucunda sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Koca’nın paylaştığı kahraman sağlıkçılar İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.

“O an çok güzeldi”

Olaydan çok etkilendiğini paylaşan Doktor Hülya Alkuş, güvercine yardımcı olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Olayın yaşandığı gün bayramın ilk günü olduğunu aktaran Alkuş, “Grup arkadaşlarımız Hande Elif Tan ile Süleyman Ak’la birlikte vaka dönüşündeydik. Vakadan dönerken yolda yaralı bir güvercine denk geldik. Hemen şoförümüz Süleyman abiye söyledim. Ambulansı durdurduk. Geri geri geldik. Ambulanstan indiğimizde güvercin yaşıyordu. Güvercin yürümeye çalışırken düşüyordu. Elimize aldık. Kontrol ettiğimizde ayağında yarası vardı. Süleyman abiye ‘Bunu alalım burada bırakmayalım’ dedim. O da hemen kabul etti. Ambulansa alarak istasyona getirdik. O an çok güzeldi” dedi.

“Gelen tepkiler bizi çok mutlu etti”

Yaralı güvercine tedavinin ardından bir yuva yaptıklarını anlatan Alkuş, “Bir koliyi boşaltarak ona yuva yaptık. 2 gün boyunca burada kaldı. Dün ayağı tam iyileşmiş. Onun uçuşunu göremedim. Ona çok üzüldüm. Görüntü paylaşıldıktan sonra arkadaşlar ‘Veterinere götürmek aklınıza gelmedi mi?’ diye sordu. O an gelmedi. Çünkü o an bizim yapabileceğimiz bir şey vardı. Ayağında yara vardı. Şoförümüz Süleyman abide güvercinden anlıyordu. Fahrettin Koca’nın da orada sağlık çalışanı kalbi dediği gibi o cümle çok hoşumuza gitti. Gelen tepkiler bizi çok mutlu etti. Fahrettin Koca’ya, Ümit Mutlu Tiryaki’ye ve Vejdi Yıldız’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bizim için bütün canlılar çok kıymetlidir”

Acil Tıp Teknisyeni Hande Elif Tan ise yaralı olan güvercini o şekilde bırakamayacaklarını söyledi. Ambulanstan vakaya gider gibi indiklerini dile getiren Tan, “Yaralı güvercin uçamıyordu. Onu orada bıraksaydık vicdanımız rahat etmezdi. Sürücümüz Süleyman abi de kuştan anlıyordu. Ayağında yarası vardı. Ayağına pansuman yaptık. Oradaki amacımız kuşu iyi etmekti. Bizim için bütün canlılar çok kıymetlidir. Biz tedavi esnasında görüntü aldık ama onu kendi grubumuza atacaktık. İşin bu noktaya geleceğini hiç tahmin etmedik. Bizim için her canlı kıymetlidir. İnsan ya da hayvan olarak ayırmayız. Her sağlıkçı için vicdan çok önemlidir. Bunu her zaman söylüyorum” ifadelerini kullandı.