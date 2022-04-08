Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Pendik'te boş bir arazide bulunan ve emziren acil tıp teknisyeni tarafından Nisa Mihriban adı verilen bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi tarafından terk edilen Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEDİ"

"Bebeğin beyin ölümü tespit edilmemiştir" diyen Bakan Koca, "Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz."