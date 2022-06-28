Bakan Kirişçi selin vurduğu Saltukova’da

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi selin vurduğu Saltukova beldesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi sağanak yağmurla sele dönüşen Saltukova beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kirişçi bir metreyi bulan sel sularında esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Devletin esnafının yanında olduğunu ifade eden Kirişçi, ardından bölgeden ayrıldı.