Bakan Kirişci, restorasyonu devam eden Selimiye’de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci restorasyonu devam eden Selimiye Camii’nde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, restorasyonu süren Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye Camii’nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra Bakan Kirişci, AK Parti Edirne İl Teşkilatını ziyaret etti. Partililerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Partililer tarafından ilgiyle karşılanan Bakan Kirişci, Edirne’ye yatırımların devam edeceğini belirtti.