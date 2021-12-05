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Bakan Kasapoğlu: “Yurtlara ikinci bir üniversite felsefesiyle yaklaşıyoruz”

Konuk olduğu “Anadolu Soruyor” programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Biz gençlerimizin kültürel, sportif, sanatsal anlamda kendisini geliştirebileceği konforlu bir ortam sunuyoruz. Yurtlara ikinci bir üniversite felsefesiyle yaklaşıyoruz” dedi.

Haberde İnsan 05.12.2021, 17:13
Bakan Kasapoğlu: “Yurtlara ikinci bir üniversite felsefesiyle yaklaşıyoruz”

Konuk olduğu “Anadolu Soruyor” programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Biz gençlerimizin kültürel, sportif, sanatsal anlamda kendisini geliştirebileceği konforlu bir ortam sunuyoruz. Yurtlara ikinci bir üniversite felsefesiyle yaklaşıyoruz” dedi.

Çok sayıda Anadolu kanalının ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan “Anadolu Soruyor” programının konuğu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Gazetecilerin sorularını içtenlikle cevaplandıran Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının otel konforu seyisinde olduğunu belirterek, “Bakanlığımızın yurtları bizim en büyük gururumuz. Göğsümüzü gere gere hep ifade ettiğimiz iftihar tablolarımızın bir tanesi. Otellerle rekabet edecek konfordayız. Buna kimsenin çamur atmasına fırsat vermeyiz. Her gün yeni yatak ilave ediyoruz, yeni yurtlar açıyoruz. Biz gençlerimizin kültürel, sportif, sanatsal anlamda kendisini geliştirebileceği konforlu bir ortam sunuyoruz. Yurtlara ikinci bir üniversite felsefesiyle yaklaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Hakikatin hiçbir şekilde örtülemeyeceğini herkes biliyor”

Türkiye’nin her alanda bir devrim yaşadığını söyleyen Kasapoğlu, “Biz hiçbir şeyi mazeret olarak kabul etmiyoruz lakin bu kadar gayreti, çabayı, böylesine devasa bir devrimi de sanki ortada hiçbir çalışma yokmuş gibi lanse etmek açıkçası hiçbir vicdan sahibi insana yakışmaz. Algı da çalışılsa, spekülasyonlar da olsa herkes gerçeği, doğruyu, hakikati er ya da geç görecek. Hiçbir eseri olmayanlar, taş üstüne taş koymamış olanlar sanki bir şey ifade ediyorlarmış gibi hareket ediyorlar. Güneşin balçıkla sıvanamayacağını, hakikatin hiçbir şekilde örtülemeyeceğini herkes biliyor. Sağlıktan alt yapıya, eğitimden spora her alanda bir devrim var. Bu devrimin üzerini kimse örtemez. Biz bunları onların engellemelerine rağmen yaptık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin gençleri diğer ülkelerdeki gibi değil”

Türk gencinin gerektiğinde vatanı için gövdesini ortaya koymaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Gençlik bizim en büyük gücümüz, inancımız, umudumuz. Onlar için çalışmak, üretmek ve bunları gençlerimizle birlikte yapmak bizim yöntemimiz, felsefemiz ve yol haritamız. Türkiye’de 20 milyondan fazla genç var. Türkiye’nin gençleri diğer ülkelerdeki gibi değil. Gerektiğinde 15 Temmuz’daki gibi yüreğini, gövdesini ortaya koyan gençler. Gençlerimizin önünü açmak, her alanda onlarla beraber olmak bizim en büyük önceliğimiz hükümet olarak. Gençlerimiz her alanda varlar. Parlamentoda gencecik milletvekillerimiz var. Gençlerin bütçesi gençlerde diye bir çalışma başlattık. Bu yılın bütçesini gençlerimize soruyoruz. Her alanda katılımcı bir ruhla gençlerimizle birlikte bu süreci yönettik yöneteceğiz. Anadolu’ya gittiğimde sürekli gençlerimizle birlikte oluyoruz onlarla buluşuyoruz. Türkiye’nin dört bir yerinde gençlerimizle konuşuyoruz, onlarla hasbihal ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Çalışmalarımızın her biri bağımlılığa karşı vurulan tokat”

Madde bağımlılığına verilen mücadele çalışmaları hakkında da açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, “Bizim her bir çalışmamız bağımlılıkla mücadele. Gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız, etkinliklerimiz. Bunların her biri bağımlılığa karşı vurulan tokat. Bizim spesifike olarak bağımlılıkla mücadele olarak günümüzde maalesef iyilik bir yandan yükselirken kötü alışkanlıklar dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. İyiyle kötünün mücadelesi sürekli devam ediyor. Çok çok bağımlılıklar var. Madde bağımlılığından internet bağımlılığına kadar. Maalesef ciddi riskler oluşturan boyutlar var. Bunun her biri bakanlığımızın hem ilgi hem de sorumluluk duyduğu konular. Özellikle kitap dostu olmak, kitapla ilgili geliştirilmiş politikalar o da biz anlamda bizim en büyük mücadelemiz” dedi.

“Spor kültürünü güçlendirmemiz lazım”

Kasapoğlu, olimpiyatlarda başarılı gençleri hatırlatarak, “Spor sadece futboldan ibaret değildi. Olimpiyatlarda gençlerimizin neler başardığını gördük. En başarılı olimpiyatları bu yıl yaşadık. Jimnastikten yüzmeye, okçuluğa, basketbola, voleybolda kızlarımızı gördünüz meydan okudular. Basketbolda yeni projelerimiz var. 10 bin pota var. Basketbol seferberliği başlatıyoruz. İnanın gençlerimizin her biri birer yetenek. Yeter ki biz işi tesadüfe bırakmayalım. Yeter ki bu işe kendini veren paydaşlarımızla el ele olalım. Bu millet her şeyin en güzelini, en yüksek çitada başaracak gençlerimizi görüyoruz Biz yetenek taraması başlattık. Yetenek taramasıyla üçüncü dördüncü sınıf gençleri farklı parametrelerde ölçerek yeteneklerini tespit ediyoruz ve onları sporcu eğitim merkezlerimiz var spora yönlendiriyoruz. Yetenek keşfi ve spora yönlendirme. Mutlaka ve mutlaka her gencimizin bir branşa yönlendirilmesi en azından günlük yaşamında onu bir sporla meşgul etme çabamız var. Çünkü spor bizim en önemli sorumluluk duyduğumuz alanlardan biri. Spor kültürünü güçlendirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Spor yasasında önemli bir noktaya geldik”

Spor kulüplerine verilen desteklerle ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu, “Spor kulüpleri ve spor kulüplerinin bu noktada kurumsallaşması bizim en önem verdiğimiz konulardan biri. Geçtiğimiz yıl spor kulüpleri ve federasyonları adlı bir çalıştay düzenledik. Dedik gelin kulüpleri masaya yatıralım. Çok verimli bir toplantı gerçekleşti. Bu anlamda yasa çalışmalarını hızlandırmak ve katkı vermek maksadıyla bunu parlamentomuzla da paylaştık. Spor yasasında önemli bir noktaya geldik. İnşallah o da en kısa zamanda neticelenecektir. Bu da kulüplerin hem finansal anlamda hem de idari anlamda bir kurumsal hürriyete kavuşması demek. Yapıların revize edilmesi gerekliliği var. Bunlar sağlandığı takdirde inanın başarının önünde hiçbir engel yok. Bizim en büyük destek noktalarımızdan biri amatör spor. Alt yapı en büyük destek noktalarımızdan biri. Güçlü ve yaygın bir şekilde destekliyoruz. Bunu da çok güçlü bir şekilde yapıyoruz. Kulüplere çok ciddi desteklerimiz oldu son 7-8 yılda” diye konuştu.

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