Son Dakika
Bakan Kasapoğlu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası) An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz."
Bakan Kasapoğlu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası) An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz."
Haberde İnsan 13.02.2023, 15:31
Bakan Kasapoğlu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası) An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz."