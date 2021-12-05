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Bakan Kasapoğlu: “Gençlerini ihmal edenler yarınlarını kaybederler”

“5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü” programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bizler siz değerli genç arkadaşlarımızla birlikte aynı yolu yürümekten, aynı heyecanı paylaşmaktan ayrı bir gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki, gençlerini ihmal edenler yarınlarını kaybederler” dedi.

Haberde İnsan 05.12.2021, 15:11 05.12.2021, 15:26
Bakan Kasapoğlu: “Gençlerini ihmal edenler yarınlarını kaybederler”

“5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü” programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bizler siz değerli genç arkadaşlarımızla birlikte aynı yolu yürümekten, aynı heyecanı paylaşmaktan ayrı bir gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki, gençlerini ihmal edenler yarınlarını kaybederler” dedi.

Yurdun dört bir yanındaki gönüllülük faaliyetlerinde aktif rol oynayan lise ve üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen “5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü” programında bir araya geldi. Konser ve tiyatro gösterisinin sahnelendiği programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Programda ayrıca gönüllülük amacı etrafında bir araya gelen gençlerin yaptıkları faaliyetlerin anlatıldığı kısa film de izletildi. Etkinlikte konuşan Bakan Kasapoğlu ise, Türkiye’nin yardımlaşma açısından en cömert ülke olduğunu belirterek, “İyilik bizde doğal bir haldir. Yaşama kültürümüzün, hayatımızın akışının bir parçasıdır. Bu doğal sürecin ölçülebilir hale gelmesi yeni bir gelişmedir. 2018 Küresel İnsani Yardım Raporu verilerine göre Türkiye yaptığı insani yardımlarla dünyanın en cömert ülkesi konumundadır. Bu unvan ile birlikte uluslararası gönüllülük ölçümlerinde arzu ettiğimiz seviyede bulunmamasının sebebi gönüllülük kavramının ölçülebilirliğinin bizde henüz yeni olmasıdır” dedi.

“Gençlerimizle çok güzel işlere imza attık”

Genç nüfusla birlikte kayda değer işlere ima attıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Biliyoruz ki ülkemizin dört bir yanında yüreği kocaman, gönlü zengin milyonlarca gencimiz var. Bu gençlerimizle çok güzel işlere imza attık. 20 milyondan fazla genç nüfusla dünyanın en avantajlı genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Bu tabloya göre gönüllülük kavram olarak, etkinlik olarak en verimli şekilde hayat bulduğu bir coğrafyadan yükseliyor. Bu çalışma hem ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına hem de aydınlık yarınlarına çok büyük katkılar sağlayacak. İşte bu inançla bakanlığımızın gençliğe ilişkin belirlemiş olduğu misyon ve vizyonun gönüllülüğün kazanılmasıyla birlikte çok anlamlı olduğunu, bu çerçevede gönüllüğün kurumsal bir anlam kazanması noktasındaki çalışmalara da bakanlık olarak öncülük ettik” şeklinde konuştu.

“Genç arkadaşlarımızla birlikte aynı yolu yürümekten gurur duyuyoruz”

"Gençlerimizin çabalarını, pandemi sürecinde çok iyi bir şekilde şahitlik ettiğimiz maske çalışmasından ihtiyacı olanlara erişime kadar, her alanda yüreğimizi heyecanlandıran gözlerimizi yaşartan birçok çalışmayı gördük. Depremde, selde, yangınlarda gönlü zengin kardeşlerimizin çabasına şahit olduk" diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Her birinizle gurur duyuyoruz. Sizlerin bu aydınlık yüreğiyle bu güzelliklere şahit olan nice gençlerimiz, yeşerttiğimiz bu gönlü büyük çınarı çok daha farklı noktalara taşıyıp güçlü kılacaklar. Yüreği gönlü bizlerle atan kardeşlerimiz; sizler hepiniz bu yolda gayret gösteren birer kahramanlarsınız. Cesaretinizle, ışığınızla, heyecanınızla sadece bu coğrafya için değil, tüm insanlık birer umutsunuz. Biz sizlerden aldığımız bu heyecanı, ışığı ve aşkı tüm dünyaya birlikte yayacağız. Bizler siz değerli genç arkadaşlarımızla birlikte aynı yolu yürümekten, aynı heyecanı paylaşmaktan ayrı bir gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki, gençlerini ihmal edenler yarınlarını kaybederler."

“Bizim felsefemizde karamsarlığa yer yok”

Her zaman iyimserlikten yana olduklarının altını çizen Kasapoğlu, “İyiliğin paylaştıkça çoğalacağını, iyiliği duyurmanın, aktarmanın teşvik edilmekten çok teşvik etmek gayretiyle yapıldığını fikrini hakim kılmak ve gönüllülüğü kurumsallaştırma çabamız var. Biz hep iyimseriz. Bizim felsefemizde hayat tartımızda karamsarlığa yer yok. Gönüller arasında iyilik ve merhamet köprüleri kuracağız. Meselelere akılla yaklaştığımız gibi kalbimizi ortaya koyarak yapacağız. Akılla kalbi bir arada buluşturacağız. Yıkanlardan değil, yapanlardan olacağız. Bizden sonraki nesillere tertemiz bir hikaye bırakacağız” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu konuşmasının ardından programa katılan gençlerle günün anısına özçekim yaptı.

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