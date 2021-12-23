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Bakan Karaismailoğlu’ndan vatandaşlara ’kar ve tipi’ uyarısı: "Elzem bir durum yoksa seyahatte ısrarcı olmayın"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezindeki 11 bin adet makine ve ekipman, aynı zamanda da 13 bin personelle yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan kar ve tipinin yoğun olduğu anlarda; eğer elzem bir durum yoksa hem kendilerinin hem de karayolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Haberde İnsan 23.12.2021, 16:51
Bakan Karaismailoğlu’ndan vatandaşlara ’kar ve tipi’ uyarısı: "Elzem bir durum yoksa seyahatte ısrarcı olmayın"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezindeki 11 bin adet makine ve ekipman, aynı zamanda da 13 bin personelle yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan kar ve tipinin yoğun olduğu anlarda; eğer elzem bir durum yoksa hem kendilerinin hem de karayolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale’de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılış töreninde, çiftçinin tarlasındaki ürünün, sanayicinin ürettiği malı ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşması için, esnafında daha güvenli ticaret yapması için, Türkiye’nin her ilini bölünmüş yollarla birbirine bağladıklarını söyledi.

İnşa edilen her bir kilometre yolla, köprüyle, viyadükle, tünelle ülkemizin her köşesi artık Türkiye’nin merkezi olduğuna değinen Karaismailoğlu, "Yaptığımız bu yatırımlarımızdan elbette Kırıkkale’de hak ettiği payı aldı, almaya da devam edecek. Yozgat-Sivas üzerinden Doğu’ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz’e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’ya uzanan yolların kavşak noktasındaki Kırıkkale, başkent Ankara’nın doğuya açılan kapısıdır" dedi.

"Kırıkkale ve civarına çok daha etkin bir hizmet verecektir"

Özellikle son yıllardaki sanayi yatırımları sayesinde Kırıkkale büyüyerek bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri hâline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, Son 40 yıldır Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Kırıkkale 44. Şube Şefliği yerleşkesi de Kırıkkale’nin hızla genişleyen yerleşim alanı içerisinde kaldı. Bu nedenle, bu gün açılışını yaptığımız bu birimimizi; hizmetlerini daha uygun yürütebileceği bir noktaya taşıdık. Burada çağın ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilecek modern bir tesis kurduk. Ankara-Kırıkkale Yolu üzerinde 30 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni şeflik ile Karayollarımız Kırıkkale ve civarına çok daha etkin bir hizmet verecektir" ifadesini kullandı.

"Karla mücadeleyi 13 bin personelle yürütüyoruz"

Karaismailoğlu, yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezindeki 11 bin adet makine ve ekipman, aynı zamanda da 13 bin personelle yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Soğuk havanın etkilerini yoğun şekilde hissetmeye başladığımız bu kış gününde açtığımız yeni tesisimiz, özellikle karla mücadele kapsamında çok daha etkin faaliyetler yürütebilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü’müzce, bu kış mevsiminde de 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadelemiz devam edecek ve yollarımızda can ve mal güvenliğimizi sağlayacak önlemlerimiz artırılacağız. Bu çalışmalar; yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezindeki 11 bin adet makine ve ekipman, aynı zamanda da 13 bin personelle yürütüyoruz. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediliyor. Merkezlerimizden hava ve yol durumu her daim izlenebiliyor. Ayrıca, kritik kesimlerde görevlendirilen 890 karla mücadele aracı kameralarla, 4 bin 500 karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. 540 bin ton tuz, 340 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde toplandı."

"Açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir"

Yollardaki tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir. Merkezlerimizden hava ve yol durumu her daim izlenebiliyor. Böylece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda derhal müdahale edilerek, ilgililerle koordinasyon sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışma ve alınan önlemler kadar önemli bir diğer konuda karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlarımıza düşen sorumluluklardır" şeklinde konuştu.

"Kullandıkları araçları kış şartlarına hazırlasınlar"

Vatandaşları kar ve tipiye karşı uyaran Karaismailoğlu, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızdan kar ve tipinin yoğun olduğu anlarda; eğer elzem bir durum yoksa hem kendilerinin hem de karayolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olmamalarını rica ediyoruz. Bu karlı ve soğuk havalarda seyahat etmek durumunda kalan sürücülerimizin ise yola çıkmadan önce muhakkak seyahat güzergâhı hakkında bilgi edinmelerini tavsiye ediyoruz. Karla mücadele çalışmaları sırasında kapatılan yollara kesinlikle girilmemelidir. Kullandıkları araçları kış şartlarına hazırlasınlar. Varsa kış lastiklerini taktırsınlar, araçlarında kar zinciri bulundursunlar. Bu vesileyle yollarımızın açık kalması için canla başla çalışan tüm karayolu ekiplerimize ve emniyet güçlerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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