Bakan Dönmez, sahurda gençlerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sahurda gençlerle bir araya geldi, onların sorularını cevapladı, tavsiyelerde bulundu.

Bir takım ziyaretler için baba ocağı Bilecik’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Gölpazarı’na geldi. Burada Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi açılışı, Kültür Merkez ve Kütüphane inşaatı, Kapalı Pazaryeri Alışveriş Merkezi inşaatını ziyaret etti. Ardından kent merkezine gelen Bakan Dönmez, sırasıyla Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı sonrasında AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret etti. Burada da partililerle bir araya gelen Bakan Dönmez, basına kapalı bir de toplantı gerçekleştirdi. İftarda STK temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dönmez, son olarak AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından parti binasında düzenlenen sahur programına katıldı. Sahurda gençlerle bir araya gelen Bakan Dönmez, onların sorularını cevapladı, tavsiyelerde bulundu.