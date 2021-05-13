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Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı’nı kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Haberde İnsan 13.05.2021, 14:48
Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı’nı kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizleri bayrama ulaştıran, bizlere bayram sevincini yaşatan Allah’a şükürler olsun. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Bu sevinçli günümüzde göz yaşına ve hüzne gark olan İslam aleminin birlik, beraberlik ve huzurla geçireceği nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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