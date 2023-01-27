Bakan Dönmez Bilecik’te vatandaşlara kandil simidi dağıttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’te vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, baba ocağı Bilecik’te dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting yapacağı alanda inceleme yaptı. Ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile bir araya gelen Bakan Dönmez, gece de Regaib Kandili cami çıkışı nedeniyle Orhan Gazi Camii’nde vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret eden Bakan Dönmez, geceyi Bilecik’te geçirdi.