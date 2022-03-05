Bakan Derya Yanık: “Mobil SHM araçlarımız ile vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimi daha da kolaylaşacak”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet ve acil durumlarda ya da afet ve acil durumların yaşanmadığı dönemlerde, sosyal hizmet merkezlerinin bulunmadığı yerleşim alanlarında faaliyet yürütmek üzere mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) araçlarını hizmete aldıklarını belirterek, “Mobil SHM araçlarımız ile vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimi daha da kolaylaşacak” dedi.

Bakan Yanık, vatandaşların ihtiyaç duydukları konularda sosyal hizmet modellerine erişimlerini kolaylaştırmak, karşılaştıkları sorunların çözümü için birebir destek almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen SHM’lerin sayısının 377’ye ulaştığını kaydetti.

Nüfusu belli bir büyüklükte olan ilçeler ile hizmet ihtiyacının yoğun görüldüğü yerleşim birimlerinde açılan SHM’lerde çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve erkek tüm aile fertlerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada verildiğini ifade eden Yanık, “Bakanlığımızca afet ve acil durumlarda ve gerekli hallerde sosyal hizmet merkezi bulunmayan yerleşim alanlarında faaliyet yürütmek üzere mobil Sosyal Hizmet Merkezi araçlarımızı hizmete aldık. Mobil SHM araçlarının, afet ve acil durumların yaşanmadığı dönemlerde de, vatandaşlarımızın SHM hizmetlerine ulaşmasında zorluk çektiği yerleşim alanlarında, mevsimlik tarım işçilerinin, sığınmacı-mültecilerin yaşadığı veya sosyal sorunların yoğun görüldüğü yerleşim yerlerinde görev yapmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Bakan Derya Yanık, Bakanlık hizmetinde bulunan 3 mobil SHM aracı sayısını 13’e çıkarmayı planladıklarını söyleyerek, “İhtiyaçları dikkate alarak bu merkezlerimizin ve araçlarımızın sayısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mobil SHM araçları ile alan ve hane taramaları yaparak aileler ve toplumun sosyal hizmet ihtiyacının belirlenmesi, müracaatçıların başvurularının alınması ve sonuçlandırılması, kişi, aile ve toplum odaklı sosyal hizmet çalışmalarının yürütülmesi, aile-evlilik danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim ve aile eğitimi hizmetleri sunulması, çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilere yönelik eğitimler ve sosyal etkinliklerin yapılması gibi faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacak.