banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

Bakan Derya Yanık: “Çocuklarımız istedi biz yaptık, Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kasım 2021’de düzenlenen Ulusal Çocuk Forumunda yayımlanan sonuç bildirgesindeki talepleri yerine getirdiklerini belirterek, “Çocuklarımız istedi biz yaptık. 12-18 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı konularında eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz” dedi.

Haberde İnsan 04.05.2022, 10:58
Bakan Derya Yanık: “Çocuklarımız istedi biz yaptık, Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kasım 2021’de düzenlenen Ulusal Çocuk Forumunda yayımlanan sonuç bildirgesindeki talepleri yerine getirdiklerini belirterek, “Çocuklarımız istedi biz yaptık. 12-18 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı konularında eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocukların taleplerini yerine getirerek, güvenli internet kullanımı ve dijital konularda bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’ni uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Bakan Yanık, Türkiye’de 2000’den bu yana her yıl 20 Kasım’da tüm illerden İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerinin Ankara’da Ulusal Çocuk Forumunda buluştuğunu hatırlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Ulusal Çocuk Forumunun son toplantısının “Dijitalleşen Dünyada Çocuk” temasıyla Kasım 2021’de düzenlendiğini belirten Bakan Yanık, forumda çocukların öneri ve taleplerinden oluşan sonuç bildirgesi yayımlandığına işaret etti.

Bildirgede “İl Çocuk Hakları Komiteleri ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından Dijital Okuryazarlık Ehliyeti konulu bir proje başlatılması, bu kapsamda dijital okuryazarlık ve güvenli internet konularında eğitim çalışmalarının yapılması” önerisinin yer aldığını dile getiren Bakan Yanık, bildirgenin ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşıldığını ifade etti.

“Çocuklarımızın farkındalık oluşturmalarını hedefliyoruz”

Çocukların yayımladığı bildirge ve Cumhurbaşkanlığı VI. 180 Günlük İcraat Programı doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“İl Çocuk Hakları Komitelerimiz ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından dijital okuryazarlık, güvenli internet konularında eğitim çalışmaları planladık. Çocuklarımız istedi biz yaptık. 12-18 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz. 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi vererek projenin birinci aşamasını tamamladık. Çocuklarımızın bilinçli bir ‘dijital okuryazar’ olmasının yanı sıra çevrelerinde de farkındalık oluşturmalarını hedefliyoruz. Bu eğitimlerle çocuklarımızın güvenli internet kullanımı, sosyal medyayı doğru kullanma, siber zorbalık, dijital dünyadaki sorumluluklar ve dijital mahremiyet konularında bilgi sahibi olmasını istiyoruz.”

Dijital okuryazarlık “Akran öğretimi” yöntemiyle yaygınlaştırılacak

Projenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Yanık, Çocuk Danışma Kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı çoğunluğu lise öğrencisi çocuklara “eğitici eğitimi” verildiğini anlattı.

Eğitimin çevrim içi gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Yanık, eğitim konularının “dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı, dijital mahremiyet, dijital oyunlar, sosyal medyanın doğru kullanımı, siber zorbalık ve dijital dünyada sorumluluklar” başlıklarından oluştuğunu belirtti.

Projenin ilk aşamasının mart ayında tamamlandığını ifade eden Bakan Yanık ikinci aşamada, eğitim alan 350 çocuğun öğrendiklerini akranlarına aktaracağını ve böylece eğitimin yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’nin ikinci aşamasının haziran sonunda tamamlanacağını dile getiren Bakan Yanık, ikinci aşama tamamlandığında 1000 çocuğun eğitim almış olacağını ve eğitimlerin yaygınlaştırılmaya devam edeceğini belirtti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 04 Mayıs 2022
İmsak 04:12
Güneş 05:52
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:10
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
13°
parçalı bulutlu