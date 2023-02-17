Bakan Çavuşoğlu deprem bölgesi Nurdağı’nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, cuma namazı ve afette hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazını katıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin en çok yıkıma neden olduğu noktalardan biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. Asrın felaketi sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığı Nurdağı ilçesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir ziyarette bulundu.

Bakan Çavuşoğlu cuma namazı ve gıyabi cenaze namazına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremde minaresi yıkılan Nurdağı Fatih Millet Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra afette hayatını kaybeden vatandaşlar için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, daha sonrasında ise depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.