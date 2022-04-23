Bakan Bozdağ: “TBMM’nin varlığı; milli iradenin hâkimiyetini, milletimizin bekasını ifade etmektedir”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “TBMM’nin varlığı; milli iradenin hâkimiyetini, milletimizin bekasını ifade etmektedir” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin bir mesaj yayımladı. Bakan Bozdağ mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 102. açılış yıldönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamanın sevinci içerisinde olduğunu belirtti.

“TBMM’nin varlığı; milli iradenin hâkimiyetini, milletimizin bekasını ifade etmektedir”

102 yıl önce meclisin çizdiği yolda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde muasır medeniyet hedeflerine emin adımlarla yüründüğünü ifade eden Bozdağ, “23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’mizin açılışı ile kahraman ecdadımızın, ülkemizin egemenlik haklarını korumak, milletimizin istiklalini ve istikbalini yeniden tesis etmek için canı pahasına giriştiği mücadele zaferle sonuçlanmış ve ardından Cumhuriyetimizin ilanıyla ‘Büyük Türkiye’ hedefi yepyeni bir yola evrilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi; ülkemizin muasır medeniyetlerle bütünleşmesi, modern bir hukuk sistemi, gelişmiş bir demokrasi ve güçlü bir adalet sistemine sahip olunması noktasında bütün bunların teminatı bir kurumumuzdur, göz bebeğimizdir. 102 yıllık tarihinde zaman zaman darbelerle kapatılan ve son olarak da hain FETÖ’cü darbeciler tarafından alçakça bombaların hedefi olan yüce Meclisimize TBMM çatısı altında görev yapan milletvekillerimiz ve aziz milletimiz tanklara, savaş uçaklarına ve bombalara meydan okuyarak sahip çıkmıştır, ilelebet sahip çıkmaya da devam edecektir. 102 yıl önce Yüce Meclisimizin çizdiği yol, 99 yıl önce Cumhuriyet idaremizin gösterdiği hedef, bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yol göstericiliğinde muasır medeniyet hedeflerine emin adımlarla yürümektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk açılış günündeki ilham, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü daha da güçlendirme yolunda bugünkü azmimizin de ilhamı olduğunu söyleyen Bozdağ, “TBMM’nin kuruluşunun 102. yıldönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kurucusu ve İlk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kuruluşundan bugüne kadar görev yaparak ebediyete irtihal eden tüm milletvekillerini, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dua ile yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 102. kuruluş yılını tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.