Bakan Bozdağ: “Hep birlikte Türkiye olduğumuz sürece hiçbir saldırı, kirli tuzak, kaos ve kriz bu ülkeyi sarsamaz, yıkamaz”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Biz bir, beraber, kardeş ve hep birlikte Türkiye olduğumuz sürece hiçbir saldırı, kirli tuzak, kaos ve kriz bu ülkeyi sarsamaz, yıkamaz” dedi.

Bakan Bozdağ Kurban Bayramı dolayısıyla bir bayram mesajı yayımladı. Mesajında saygının, hoşgörünün ve yardımlaşmanın hayatın merkezinde olmasının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Bozdağ’ın mesajı şu şekilde:

“İbadetlerimizle Rabbimize, geleneklerimizle bizi birbirimize yakınlaştıran, dargınların barıştığı, kucaklaştığı mübarek Kurban Bayramı’na erişmenin sevinci içerisindeyiz. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın büyük bir değişim sürecinden geçtiği bu dönemde Millet olarak hep birlikte kenetlenerek, köklerimizden aldığımız ilhamla geçmişte olduğu gibi bugün de tarihe damga vurmaya, mazluma kol kanat germeye devam edeceğiz. Biz bir, beraber, kardeş ve hep birlikte Türkiye olduğumuz sürece hiçbir saldırı, kirli tuzak, kaos ve kriz bu ülkeyi sarsamaz, yıkamaz. Bu vesileyle merhametin, vefanın, saygının, hoşgörünün, affetmenin ve yardımlaşmanın hayatımızın merkezinde olması gerektiğini unutmadan nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum. Yargı camiamızın, Adalet Bakanlığı teşkilatımızın ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.”