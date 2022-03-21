Bahşişleri ile umut oldular

Sivas’ta bir kafe işletmesinde çalışan personeller, bahşişlerini ve günlüklerini biriktirip Konya’da SMA tedavisi gören minik Ebrar için başlatılan yardım kampanyasına destek oldular.

Konya’da yaşan Ebrar isimli minik kız çocuğu SMA hastalığının pençesinde yaşam savaşı veriyor. Aile çok yüksek olan tedavi masraflarını karşılayamayınca ülke geneline yayılan bir yardım kampanyası başlatıldı. Sivas’ta bir kafe çalışanlarının kampanyaya verdiği destek yürekleri ısıttı.

Kafe çalışanları küçük kızın tedavisine katkı sağlamak bir yardım kumbarası oluşturdu. Kafede yarı zamanlı çalışan personellerde bahşişlerini ve günlüklerini toplayarak kampanyaya destek verdi. Öte yandan yine kafede çalışan bir personellin kızı kampanyayı duyar duymaz oyuncak almak için biriktirdiği kumbarasını kampanya ya destek olabilmek için kafeye teslim etti.

3 haftada 5 bin 660 lira toplandı

Kafe işletmesinin müdürü Volkan Keskin yaptığı açıklamada, "Bu küçük çocuk Konyalı bir ailenin çocuğu, 7 aylıkken teşhis koyuldu. Konyalı sevdiğimiz bir futbolcu abimiz vardı durumu izah etti. Sivas’ta gönüllü abisi, ablası olur musunuz diye. Bizde kabul ettik. Biliyorsunuz Türkiye bu konularda duygusal bir toplum ve vatansever insanlarız. Çalışan arkadaşlarımızla beraber 27 kişiyiz. Arkadaşlara konudan bahsettim. Arkadaşlarda sağ olsunlar hepsi bahşişlerini yardım kutusuna atmışlar. Akşam 5’te mesai bittiğinde arkadaşlara günlüklerini verdim. Bunun üzerine gidip günlüklerini de atmışlar. Buda beni çok duygulandırdı, desteklerini esirgemiyorlar. 2 haftalık bir dilimde 3 bin 50 lira daha sonraki 6 günde ise 2 bin 510 lira daha topladık" dedi.

“O çaresizliği hiçbir anne yaşamasın”

Kafe personeli Sevcan Tuğrul da, "Bende bir öğrenciyim ve burada çalışıyorum. Volkan bey durumu anlattı. Konya’da yaşayan bir çocuğumuz hastaymış. Biz bu durumdan çok etkilendik. Empati kurduğumuzda bizde bir anne adayıyız, bizimde çocuğumuz, kardeşimiz olabilirdi. Bundan dolayı empati kurduk ve o çaresizliği kimse yaşamasın hiçbir anne o duruma düşmesin diye bu şekilde bir duyarlılık gösterdik" dedi.

“Oyuncak için biriktirdiği parayı bağışladı”

Asya Torun isimli küçük kız babasının çalıştığı kafedeki yardım kampanyasına destek olmak için kumbarasını getirdi. Asya’nın babası ise, “Herkesin destek olduğu gibi küçük çocuğum benden ve annesinden aldığı paraları arttırarak oyuncak için biriktirdiği parayı çocuğun iyileşmesi için getirdi. İnşallah bir katkımız olur, herkesin de katkısı olması dileğiyle" dedi.