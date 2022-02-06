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Bahçeye inen domuzu tek başına kovaladı
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaralı domuz şehre inince durumu fark eden vatandaş, domuzun peşine düştü. Yaban domuzunu tek başına kovalayan vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Haberde İnsan 06.02.2022, 11:03
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaralı domuz şehre inince durumu fark eden vatandaş, domuzun peşine düştü. Yaban domuzunu tek başına kovalayan vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Akçakoca’da aç kalan yaban domuzu şehre indi. Sanayi sitesine kadar gelen yaban domuzunu fark eden vatandaş hayvanın peşine düştü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaş, domuzun tek ayağının kırık olduğunu belirterek, yaban domuzunu yakalamaya çalıştı. Dik rampalardan koşarak hayvanın peşine takılan vatandaş başarılı olamadı. Yaban domuzu ise ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan vatandaş, "Peşine düştüm ama yakalayamadım. Tek ayağı kırıktı" ifadelerini kullandı.