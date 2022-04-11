Son Dakika
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin "çok net, açık ve zor" olduğunu ifade etti.
Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Çalışkan: “Takımımız yalnız bırakıldı, başarısı takdir edilmedi”
Bahçesine giren karacaya böyle seslendi
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde karaca fındık bahçesine girdi. Karacayı sevmeye çalışan vatandaş ise çektiği görüntülerle o anları ölümsüzleştirdi.
Haberde İnsan 11.04.2022, 13:11
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde karaca fındık bahçesine girdi. Karacayı sevmeye çalışan vatandaş ise çektiği görüntülerle o anları ölümsüzleştirdi.
Kocaali’nin Gümüşoluk Mahallesi’nde yiyecek arayışında olan karaca, fındık bahçesine girdi. Karacayı fark eden vatandaş ise "Gel kızım seveyim seni, mübarek gel" diyerek sevmeye ve yem vermeye çalıştı. Yaklaşık bir metre kadar yakına gelen karaca daha sonrasında bölgeden kaçarak uzaklaştı.