Bahçesaray’dan Malatya’ya patik ve çorap

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki kadınların ilmek ilmek dokudukları el yapımı patik ve çoraplar, Van Valiliği koordinasyonundaki Beydağı konteyner kentteki kadınlara ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren büyük bir duyarlılık gösteren Vanlılar, depremden etkilenenler için her alanda seferber oldu. Depremlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen deprem bölgesi Malatya’da aralıksız bir şekilde çalışan ekipler, her alanda afetzedelerin yanında durmaya devam ediyor. Bu çerçevede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde depremden etkilenen Malatyalı kadınlara el yapımı patik ve çorap hediye edildi.

Kentin en uzak içlerinden biri olan Bahçesaray’da kadınların büyük bir emekle ördükleri patik ve çoraplar, Van Valiliği koordinasyonunda kurulan Beydağı konteyner kentteki kadınlara ulaştırıldı.

Konteynerleri tek tek dolaşan Vanlı kadınlar, depremden etkilenen kadınların gününü kutlayarak hediyelerini teslim etti.

Van ekiplerinin çalışmalarından memnun olduklarını belirten konteyner kentteki kadınlar, duyarlılıklarından dolayı Vanlı kadınlara teşekkür etti.