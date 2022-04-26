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Bahçeli’nin çok sevdiği sanatçı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çok sevdiği usta sanatçı Abdurrahman Yağdıran 88 yaşında hayatını kaybetti. Yağdıran, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 26.04.2022, 14:27
Bahçeli’nin çok sevdiği sanatçı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çok sevdiği usta sanatçı Abdurrahman Yağdıran 88 yaşında hayatını kaybetti. Yağdıran, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

88 senelik hayatının büyük kısmında hem postacılık yaptı hem de gönül verdiği müziğini icra eden Abdurrahman Yağdıran için Kabasakal Mezarlığında tören düzenlendi.

Cenazeye, oğlu Hulusi Yağdıran, kızı Mukaddes Zümrütdal, sanatçılar Fahri Işık, Şaban Gen, Cahit Seyhanlı, Hasan Özel, Yusuf Nur, Atilla Tanyeli, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de cenaze töreni için çelenk gönderdi.

Yağdıran’ın cenazesi, öğleyin kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Abdurrahman Yağdıran kimdir?

1934 yılında Adana’nın İstiklal Mahallesi’nde doğdu.

1950 yılında ilk bestesi olan “Ateşli Aşkımın Sonu Gelmeyecek mi” isimli şarkıyı Adana’da pamuk tarlasında besteledi. 1952 yılının Haziran ayında sözleri Mustafa Malkoç’a ait olan “Hiç Kimseyi Sevmedim” isimli saba şarkıyı besteledi. Hiç müzik aleti çalmadan bu besteleri yaptı.

1955-57 yıllarında İstanbul Selimiye Kışlası’nda askerliğini yaptığı dönemde okuma-yazmayı öğrendi, askerlikten döndükten sonra ilkokul diplomasını aldı ve PTT idaresine “postacı” olarak girdi.

1959 yılında Kazım Sanrı’nın teşviki ile Halk Eğitimi Merkezi Müzik Kolu’na girdi. İlk olarak bağlama çalmasını öğrendi. Kazım Sanrı ve Kazım Karaörs’ten faydalandı. Eczacı Mahmut Akan, Ali Şenozan (Ali Kaptıkaçtı), ve Arif Nihat Aka’dan usul, nota ve makamat dersleri aldı.

1962 yılında Adana PTT İdaresi’nde postacılık yaparken, müzik çalışmalarını birlikte yürüttü ve kendi bestesi olan ”Postacı, postacı canım gülüm postacı” şarkısını yaptı.

1963 yılında Adana Radyosu’nda çalıştı. Kazım Sanrı, Müslüm Gürses ve İzzet Altınmeşe gibi sanatçılarla çalıştı. 1982 yılında PTT’den emekli oldu, bestelerine devam etti. Türkülerinde ve bestelerinde Çukurova’yı ve Adana’yı yaşattı.

1985 yılında Adana Büyük Şehir Belediyesi Konservatuarı’na girdi. Bu kurumda usul ve makam dersleri verdi. 100 civarında bestesi bulunan Yağdıran’ın 11 bestesi Türkiye radyolarında, TV dizilerinde ve sinema filmlerine konu oldu.

“Bülbül Kondu Güllere”, “Vicdansız Dağlar”, “Elmayı Daldan Aldım”, “Dam Üstünde Bir Güzel” ve “Damat Gel Oynayıver” olmakla birlikte en çok söylenenler ise; “Postacı” ve ” Adana Yollarında” türküleridir.

Türkülerine “Avrupa Yakası”, “Beyaz Gelincik” ve “Hanımın Çiftliği” isimli Türk dizi seyircisinin unutamadığı dizilerde yer verildi.

2016 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği konserde “60. Yıl Sanat Ödülü” aldı.

2018 yılında anılarını ve sanatını “Postacı” isimli kitapta derleyerek yayımladı.

1959 yılında evlenen Yağdıran’nın Hulusi ve Mukaddes isimli 2 çocuğu ve dört torunu bulunuyor.

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