Bahçelievler’de ‘Şehitler ve Şehitlik Özel Etkinliği’ düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından ‘Şehitler ve Şehitlik Özel Etkinliği’ düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaş ülkesini bırakıp gitmez” dedi.

Bahçelievler Belediyesi, Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde ‘Şehitler ve Şehitlik Özel Etkinliği’ düzenledi. İstiklal Marşı ile başlayan program Hafız Bünyamin Araz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Üç oturumdan oluşan etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, şehit yakınları ile ilçe sakinleri katıldı. Oturumdaki konuşmacılar arasında, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Argapuş ve Emekli Subay Mete Yarar gibi pek çok önemli isim de yer aldı. Program, müzisyen Ömer Karaoğlu’nun konseriyle sona erdi.

“Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaş ülkesini bırakıp gitmez”

Tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Bugün önemli bir gün, şehit yakınlarımız burada, beraberiz. Onların acılarını bir nebze rahatlatmak adına ve şehitliğin ne olduğunu yüreğimizde ve beynimizde yaşamak adına bilinçlenmemiz için bir program yaptık. İlk şehidimizden bu zamana kadar gelen şehitlerimizin hepsi bizim için önemli. 1071’den, 1453’ten, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten, 15 Temmuz’dan, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyetindeki bir Türk vatandaşı, Laz’ı, Çerkez’i, ülkesini bırakıp gitmez. Savunur. Ya ölürüm der ya kalırım mücadele ederim der. Bizim ruhumuzda, ırkımızda, genlerimizde var. İşte bunu hem bilimsel olarak akademisyenlerimiz anlatacak, hem de şehitlerimizin ve şehit yakınının ne demek olduğunu öğrenmeye çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Şehitler ve Şehitlik Özel Etkinliğinde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Şehitlerimiz, hakikati savunmak için yola çıkmış ve bu uğurda bir insanın sahip olduğu en kıymetli şey olan canını, kanını feda etmiş. Olduklarından dolayı en yüksek mertebeye sahip olmuşlardır” ifadelerine yer verdi.