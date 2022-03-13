Bahçelievler’de Kartopu Festivali düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte sucuk ekmek ve çorba ikramı yapılırken, DJ Emircan’ın canlı performansıyla vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Bahçelievler Belediyesi, İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışının azalmasının ardından farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yenibosna Şehir Stadında Kartopu Festivali düzenlendi. Etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde vatandaşlara sucuk ekmek, çorba ve çay ikram edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da çocuklarla birlikte kar topu oynadı. Bazı çocuklar kartopu oynarken, bazıları da kardan adam yaptı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde DJ Emircan’ın canlı performansıyla vatandaşlar unutulmaz bir an yaşadı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Kar yağışı belliydi yağacaktı. Valiliğimiz uyardı, bakanlığımız uyardı. Gerekli tedbirleri aldık. Böyle bir festivali düşünüyorduk ama hava şartları daha ağır olsaydı erteleyebilirdik. Sabaha kadar sahadaydık. Bu karın bereketinin zorluğunun yanında bir de sıcaklığını çocuklarımız ve gençlerimizin bir eğlencesi olsun istedik. Çocuklarımıza gençlerimize sucuk ekmek vereceğiz. Salebimiz var, suyumuz var, çayımız var tabi ki. Helva koymadık helva da yapsaydık iyi olurdu bir dahaki sefere helva da koyacağız. Ayrıca, kartopu savaşlarımız olacak. Buradaki savaşlarımız sadece kartopu savaşı olsun istiyoruz. Dünyada barış olsun istiyoruz Cumhurbaşkanımızın uğraştığı gibi Dışişleri Bakanımızın uğraştığı gibi. Tüm dünyada her yerde sadece ’kartopu savaşı’ olsun. Çocuklar özellikle kadınlar hiç kimse ölmesin istiyoruz” şeklinde konuştu.

Festivale eğlenmeye gelen Mahmut Saltuk Sevim ise, “Kar çok güzel, harika ve doya doya oynamak iyi. Çok eğleniyorum. Babamla ve arkadaşlarımla geldim. Festivale eğlenmeye, gülmeye, kartopu atmaya geldim. Çok keyifli geçiyor” dedi.

Kuzenleriyle keyifli vakit geçirdiğini anlatan Bilge Hızır da, “Mutluyum ve eğleniyorum. Çok zevkli çok güzel. Kuzenlerimle geldim. Kardan adam yaptık. Mutluyuz çok eğlenceli vakit geçiriyoruz” diye konuştu.