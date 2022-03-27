banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kar üstünde eğitim kampı
Kar üstünde eğitim kampı
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Yargıdan iç ısıtan karar
Yargıdan iç ısıtan karar

Bahçelerine kurdukları tandır geçim kaynakları oldu

Konya’da kunduracılık mesleğini bırakıp eşiyle bahçelerine kurdukları tandırda ekmek ve börek üretmeye başlayan Muhammed Ali Kalıpçı şehir dışından da sipariş alırken, çiftin oğulları ise üretilen ekmek ve börekleri iş yerlerini tek tek gezerek satıyor ve ailesine destek sağlıyor.

Haberde İnsan 27.03.2022, 12:31
Bahçelerine kurdukları tandır geçim kaynakları oldu

Konya’da kunduracılık mesleğini bırakıp eşiyle bahçelerine kurdukları tandırda ekmek ve börek üretmeye başlayan Muhammed Ali Kalıpçı şehir dışından da sipariş alırken, çiftin oğulları ise üretilen ekmek ve börekleri iş yerlerini tek tek gezerek satıyor ve ailesine destek sağlıyor.

Konya’da 3 çocuk babası Muhammed Ali Kalıpçı, 8 yıl önce kunduracılık mesleğini bırakarak eşi Fatmanur Kalıpçı ile tandır ekmeği yapmak kolları sıvadı. Bahçelerine yaptıkları toprak tandırda ekmek ve börek yapmaya başlayan çift, işlerinin büyümesiyle ürettiği ekmek ve börekleri İstanbul, Ankara gibi illere kargo ile göndermeye başladı. Muhammed Ali ve Fatmanur çiftinin oğulları 19 yaşındaki Hasan Kalıpçı da, anne ve babasının ürettiği ekmek ve börekleri sepetiyle kent merkezindeki iş yerlerine tek tek gezip satarak ailesine destek oluyor.

“Annemin yaptığı el emeği var”

Okuldan sonra kalan boş vakitlerinde ailesinin ürettiği ekmekleri satan Hasan Kalıpçı (19), “Sabah kalkıyorum, okula gidiyorum. Öğlen babamla haberleşip börekleri alıyoruz. Babamla buluştuktan sonra elime sepeti alıp tek tek dükkan dükkan dolaşıp börekleri satıyorum. Bazen börekleri bitirmem saat 4’ü, 5’i bulabiliyor. Böreğin durumuna göre bazen belli olmuyor ticaret işi. Hava şartlarını da ekleyecek olsak uzun sürebiliyor bazı zamanlar. Satışları ise zor da olsa bitiriyorum. Bitirmeden eve dönmüyorum. Çünkü annemin yaptığı el emeği var. Börekleri geri getirmiyorum, bitirmek için uğraşıyorum. Çoğunlukla müşterilerimiz bizim böreklere alışık olduğu için biliyorlar. Yani her müşterinin bazı günleri var. Örnek veriyorum pazartesi günü sarraflara giriyorum, abiler yemek yemiyor benden börek yiyorlar. Çoğu müşteri tanıdık, hepsi tanıyor beni. Oradaki esnaflar beni küçük esnaf diye bilirler hepsi tanıyor sağ olsunlar” dedi.

“Ürettiğimiz ekmeklerden farklı illere de gönderiyoruz”

Eşiyle birlikte 8 yıldır ekmek yapan Muhammed Ali Kalıpçı, “Ayakkabı kalıbı yapıyorduk. O dönem işlerimiz biraz rast gitmedi. Ondan sonra eşimle beraber düşündük. Ne yapabiliriz diye? Eşim de çalışıyordu. Eşimin annesi de Sille de tandır ekmeği yapardı. Sağ olsun yardımıyla işte buraya böyle düzen kurduk. Yaklaşık 8 yıldır bu işi böyle yapıyoruz burada. Alıştırdık müşterimize geliyor sağ olsunlar. Hava şartları biraz daha düzgün oldu mu daha fazla gelen oluyor. Havanın şartlarına göre değişiyor işler” şeklinde konuştu.

Toprak tandırda bir çok çeşit ürettiklerini anlatan Kalıpçı, “Ekmek yaparız, tandır böreği yaparız, gevrek yaparız, 2-3 çeşit böreğimiz var. Tereyağlı gevrek yapıyoruz. Çoğu müşterimiz ise telefondan sipariş verir onlar için ayırırız. Farklı illere ise mesela İstanbul’a, Ankara gibi yerlere göndeririz kargoyla isteyenler olursa. Müşterilerimizin canları çok çektiği zaman tandır ekmeğini biz kargoyla onlara göndeririz. Bu işin üzerinde hedeflerimiz de 2 tane oğlum var, onlara böyle bir dükkan tezgah kurup bu işimi onlarla beraber daha güzelleştirmek. Şimdi yaptığımız işi daha bir steril ortamda yapmak. Öyle bir niyetimiz var. Kışın ve yazın ayrı bir zorluğu var. Sıcak olunca gene biraz daha iyiyiz. Ocağa ekmeği vuran eşimin işi daha sıkıntılı oluyor. Kışın kar, yağmur, onun çilesi var biraz. Allah bize bir rızık kapısı verdi. Böyle devam edip gidiyoruz. Bu zorluklara rağmen seviyoruz. Zaten sevmezsen de bir şey yapamazsın. Yani bu severek yapılacak bir iş buda” diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19