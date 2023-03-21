BAE’nden deprem bölgesine 200 ton hurma

Birleşik Arap Emirlikleri Ramazan dolayısıyla depremden etkilenen 11 il için 200 ton hurma gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerden dolayı birçok ülke seferber oldu. Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri 11 ile 11 tır hurma gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesinin Türkiye’ye verdiği desteğe değinerek, BAE devleti olarak Türkiye’nin yanında olduklarını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, her zaman Türkiye’nin yanındayız. Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla depremzede kardeşlerimize hurma gönderiyoruz. Hurmalarımız BAE’nden Gaziantep’e geldi. 11 tır hurma 11 ile gönderilecek. 11 ilin valisiyle koordineli bir şekilde dağıtılacak” diye konuştu.