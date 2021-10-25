Babasının kızı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Bulut, boş zamanlarında sokak sokak gezerek simit satıyor. Babanın en büyük destekçisi ise 8 yaşındaki kızı. Babasının yanından bir an olsun ayrılmayan Ervanur’un en büyük mutluluğu ise gün sonunda babasının verdiği ödüller.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Fatih Bulut (40), Gebze ilçesinde bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Mesai saatleri dışında ek iş yapan Bulut, hem kuryelik yapıyor, hem de simit satıyor. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda yollara düşen Bulut, zamanının çoğunu çalışarak geçiriyor. Hafta sonu sabah erken saatlerde fırına giden Bulut, taze ve sıcak simitleri alarak kartonuna dolduruyor. Fatih Bulut’un 8 yaşındaki kızı Ervanur ise hafta sonlarını babasının yanında simit satarak geçiriyor. Babasının elinden tutarak sokak sokak gezen Ervanur, simitleri sattıktan sonra ise oyun alanlarına koşuyor. Baba kızın iş paylaşımı yaparak birlikte çalışması ise çevredeki vatandaşlardan takdir topluyor.

"Hayat nasıl kazanılır onu öğretiyorum"

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Bulut, ek iş olarak simit sattığını, aynı zamanda kuryelik yaptığını söyledi. Kızı Ervanur’un kendisine yardım ettiğini ifade eden Bulut, "Ona simit satmayı öğretiyorum. Hayat nasıl kazanılır, çalışmak nasıl olur bunların hepsini öğretmiş oluyorum. Çünkü çocukların bunu öğrenmesi, bilmesi gerekiyor. Bence tüm anne babalar çocuklarına hazır yemeyi öğretmemeli. O yemeğin nasıl kazanıldığını öğretmeliler. Yani tabiri caizse, çocuklara balık yemeyi değil, tutmayı öğretmeli" dedi.

"Kızımla birlikte gezdiğim tek zaman; simit satmak"

Ervanur’un simit satmayı çok sevdiğini kaydeden Bulut, "Hava çok soğuk olduğu zaman onu çıkartmıyorum ama çok heves ediyor. Benimle çok gelmek istiyor. Bende gün bitiminde onu ödüllendiriyorum. Simit sattıktan sonra onu oyun alanlarına götürüyorum, gönlünü hoş tutuyorum. En azından ileride büyüdüğü zaman meslek sahibi olmazsa, bu zamanlar aklına gelir ve "biz babamla bu işi yapıp, para kazanıyorduk" der. Bu işi yapabilir, ya da başka bir işle meşgul olabilir. En azından kimseye muhtaç olmamayı öğrenmiş olur. Ben 4 yıldır simitçilik yapıyorum. Kızım da yaklaşık 1 yıldır benimle simit satmaya geliyor. İnsanlar da Ervanur’u çok seviyor. Onu gördükleri zaman bazen hediye veriyorlar. Benim amacım kesinlikle duygu sömürüsü yapmak değil, sadece kızıma hayatı öğretmek. Bu, çocukların hayatı öğrenmesinin en küçük yolu. Benimle birlikte hem hoşuna gidiyor, hem de yürüyüş yapmış oluyor, oyunlar oynuyor. Aslında birlikte işe çıkmamız içinde her şeyi barındırıyor. Bu, kızımla birlikte gezdiğim tek zaman. Güle eğlene satıyoruz. Beraber evden çıkıyoruz, sohbet ede ede geziyoruz, beraber kahvaltı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Annesinin de kendisini bu şekilde yetiştirdiğini anlatan Fatih Bulut, "Ben çalışmayı annemden öğrendim. Annem evde iğnelik yapıp bana verirdi. Ben o zamanlar 15 yaşındaydım. Annemin yaptığı iğnelikleri pazarda 5 TL’den satardım. Annem bana para kazanmayı öğretti, bende şimdi annemden öğrendiğimi çocuklarıma aktarıyorum" diye konuştu.

"Babam beni ödüllendiriyor"

Babasıyla birlikte çalışmaktan çok keyif aldığını söyleyen 8 yaşındaki Ervanur ise "Bazı zamanlar babamla birlikte simit almaya gidiyoruz. Ben orada top havuzunda oynuyorum, bazen de simit satarken koşup oynuyorum. Babam "simitçi" diye bağırıyor ama bazen simitleri ben veriyorum. İnsanlar bazen bana harçlık, çikolata, şeker veriyor. Ama ben bazı zamanlar çok yoruluyorum o zaman da biraz duruyoruz, oturuyoruz. Ben biraz daha oyun oynuyorum. Sonra babam beni ödüllendiriyor. Bana kıyak geçiyor oyun oynamaya götürüyor, bana bir şeyler ısmarlıyor. Günümüz böyle geçiyor" şeklinde konuştu.