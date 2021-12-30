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Babasından yadigar kaldı, 1978 model motosikleti devralamayacağını öğrence şoke oldu

Kastamonu’da esnaflık bir vatandaş, ölen babasından hatıra kalan 1978 model Rus yapımı motosikleti yaşatabilmek için 7 bin 500 TL’ye tamir ettirdi. Motosikletlerin evraklarını devralamayacağını öğrenen vatandaş büyük şok yaşadı.

Haberde İnsan 30.12.2021, 10:46
Babasından yadigar kaldı, 1978 model motosikleti devralamayacağını öğrence şoke oldu

Kastamonu’da esnaflık bir vatandaş, ölen babasından hatıra kalan 1978 model Rus yapımı motosikleti yaşatabilmek için 7 bin 500 TL’ye tamir ettirdi. Motosikletlerin evraklarını devralamayacağını öğrenen vatandaş büyük şok yaşadı.

Kastamonu’da Saraçlar Mahallesi’nde esnaflık yapan Alparslan Yaşar’a, 2021 yılının Mayıs ayında vefat eden babasından 1978 model Rus yapımı motosiklet miras kaldı. Babasının çok sevdiği motosikleti hatıra olarak saklamak için yaklaşık 7 bin 500 lira harcayarak tamir ettiren Alparslan Yaşar, motosikletin evraklarını devralmak için Araç Muayene İstasyonuna gitti. Motosiklete, Araç Muayene İstasyonunda ’ağır kusurlu’ raporu verilmesi sonrasında Alparslan Yaşar, büyük şok yaşadı. 2002 yılında değişen bir yasa sebebiyle, babasından hatıra kalan motosikletin ruhsatında yazan statüsünün ’L3’ yerine ’L4’ olması gerektiğini öğrenen Yaşar, durumu düzelttirmek istedi. Noter, Emniyet Müdürlüğü, Araç Muayene İstasyonu, Makine Mühendisleri Odası’na müracaatlarda bulunan Yaşar, tüm çabalarına rağmen çözüm bulamadı. Yaşar, babasından hatıra kalan motosikletin kaydını üzerine almak istediğini, ancak hiçbir çözüm bulamadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

“Babamızın bizlere hatıra bıraktığı motosikleti yaşatmak istiyoruz ama böyle giderse yaşatamayacağız”

Babasından kendisine hatıra kalan bir motosikletin olduğunu anlatan Alparslan Yaşar, “Bizim babadan kalma bir motosikletimiz var. Babam 2021 yılının Mayıs ayında vefat etti. Bizlerde babamızdan bize hatıra kaldı diye 1978 model Rus motorunu tamir ettirdik. Motosikleti yaptırdıktan sonra muayene yaptırmak için Tosya Araç Muayene İstasyonuna gittik. Muayeneye gittiğimizde, ’ağır kusurlu olarak statüsünün L3 yerine L4 olması gerekiyor’ diye bizlere bilgi verildi. Biz de bunun üzerine gerekli mercilere müracaat ettik. Noterler, makine mühendisleri, emniyet olsun, araştırmadığımız, gitmediğimiz yer kalmadı. Ama bir türlü çözüm bulamadık. Yani babamızın bizlere hatıra bıraktığı motosikletini yaşatmak istiyoruz ama böyle giderse de yaşatamayacağız. Çünkü 2002 yılında bir kanun çıkarılmış, bu kanuna istinaden hiçbir ilerleme kaydedemedik. Bu konuda bizler mağduruz. Ne araç muayene istasyonu, ne noterler ne de Makine Mühendisleri Odası hiçbir şekilde ilerleme kaydedemedik” dedi.

“7 bin 500 lira para harcayarak motosikleti tamir ettirdim ama boşuna gitti”

Babasından yadigar kalan motosikleti yeniden ayağa kaldırmak için 7 bin 500 lira para harcadığını belirten Yaşar, “Biz, babamızdan bize yadigar olan motosikletimize Tosya’da sanayide ustalar var, onlara 7 bin 500 lira civarında bir ustalık parası harcadık. Onlar ziyan olacak, Araç Muayene İstasyonunda 300 lira bir ödeme yaptık, onlar yandı. Bu konuda gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

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