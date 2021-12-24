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Babadan miras kalan tespih koleksiyonuna gözü gibi bakıyor

Babasından miras kalan 200 bin TL’lik tespih koleksiyonuna gözü gibi bakan Yusuf Hizbullah Polatbaş, "Koleksiyonumda 1 TL’lik tespih de var 10 bin TL’lik tespih de var" dedi.

Haberde İnsan 24.12.2021, 10:39
Babadan miras kalan tespih koleksiyonuna gözü gibi bakıyor

Babasından miras kalan 200 bin TL’lik tespih koleksiyonuna gözü gibi bakan Yusuf Hizbullah Polatbaş, "Koleksiyonumda 1 TL’lik tespih de var 10 bin TL’lik tespih de var" dedi.

Malatya’da 40 yıl önce tespih koleksiyonu başlatan Bayram Polatbaş, hayatını kaybedince koleksiyonunu oğullarına bırakarak, koleksiyonun gelenek olarak devam etmesini istedi. Babasından miras kalan 200 bin TL değerindeki tespih koleksiyonunu evinde muhafaza eden Yusuf Hizbullah Polatbaş, koleksiyona gözü gibi bakıyor.

Babasının küçük yaşta tespih biriktirmeye başladığını ifade eden Yusuf Hizbullah Polatbaş, babasının kaybettikten sonra babasından miras kalan koleksiyonu ağabeyi ile devam ettiriyor.

Babasının çocukluktan beri tespihlere merakının olduğuna değinen Polatbaş, “Babamızın küçüklükten beri teşbihe olan merakı bize kadar ulaştı. Küçüklükten 2-3 tespihten başlayıp 1999 yılına kadar o zaman imkanlar el vermediği için odada koleksiyon yapma imkanı bulamamıştı. 1999 yılında kendisi tespihleri satın alarak büyük bir koleksiyon haline getirdi. Babamın çocukluğunda çok büyük bir merakı vardı. Hevesi vardı. Birinin elinde tespih gördüğü zaman incelerdi bakardı. Fiyatını sorardı. Almak için elinden geleni yapardı” dedi.

“Tespihleri değerlendirir fiyat biçer, beğendiğini de kaçırmazdı”

Fiyatları 1 TL ve 10 bin TL arasında yaklaşık 200 bin değerinde tespihin babasından miras kaldığının altını çizen Polatbaş, “Gençlik döneminden orta yaşlarında hafta bir de olsa Malatya Yeni Cami, Söğütlü Cami civarında tespih satan esnaf abilerimizi ziyaret ederdi. Tespihleri değerlendirir fiyatını biçer, beğendiğini kaçırmazdı. Teşbihlerini çoğunu kendisi satın aldı. Koleksiyonu duyan eş dost, arkadaşları bir kısmı da kendisine hediye olarak geldi. Şuan 500’e yakın tespih bulunmakta. Fiyatları 1TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Bizim değer biçtiğimiz yaklaşık 200 bin TL civarında tespih bulunmakta” şeklinde konuştu.

“Tespih koleksiyonu vardı ama elinde hiç tespih bulunmazdı”

Babasının tespihlere her şeyden çok önem verdiğine değinen Polatbaş, “Babam tespihlerine bizden daha çok önem verirdi. Çok severdi. Her gün silerdi bakardı. Bizde aynı şekilde temizliğini yapıyoruz. Haftada bir kez de olsa çekiyoruz. Siliyoruz. Rahmetli babam hayatayken bu kadar tespih koleksiyonu olduğu halde elinde tespih bulamazdınız namaz dışında. Kimse demezdi bu adamın tespih koleksiyonu var. Elinde tespih yoktu” diye konuştu.

Babasından miras kalan tespih koleksiyonu abisiyle ilerletmeyi düşündüklerini ifade eden Polatbaş, “Babam vefat etmeden öncede ben çocuklarımın devam etmesini canı gönülden isterim diye kendisi defalarca söyledi. Biz de abim ile birlikte elimizden geldiğince haftada bir de olsa ayda bir de olsa bizlerde Malatya olsun il dışı olsun tespih esnafını gezerek beğendiğimiz tespihler olduğu zaman kaçırmıyoruz. Getirip koleksiyona yerleştiriyoruz. Babamızdan kalan bu serveti biz çocukları olarak böyle bir şey bize bıraktığı için biz çok mutluyuz. Biz de kendisi gibi tespih koleksiyonunun büyütmeyi düşünüyoruz” dedi.

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