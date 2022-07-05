Baba yadigarı mesleklerinin en yoğun günlerini yaşıyorlar

Adana’nın Kozan ilçesinde babalarından kendilerine geçen mesleklerini sürdüren bıçak ustaları Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyor.

Baba yadigarı mesleği 15 yıldır sürdüren ve keçiboynuzundan el yapımı bölgeye özgü bıçak üretimi de gerçekleştiren Tapan bıçakçısı Emrah Arık, "Baba mesleğini yapıyorum. Zor bir meslek ama bize kolay artık. Kurban bayramı yaklaştı mesai yoğunlaştı. Bileme ve satış yapıyoruz. Geçen yıllara göre bıçağa ilgi düşük" dedi.

Her ustanın kendine özgü bir tarzı olduğunu belirten Arık, "Bıçak alırken çelik durumuna bakmak lazım. El yapımı bıçak fabrikasyona göre daha güzel olur. Günde yaklaşık bin bıçak bileniyor. 3 aşamadan geçiyor ve jilet keskinliğinde müşterilere teslim ediyoruz. İyi bir kurban bıçağı dövme çelikten olmalı. El yapımı ile 20 kurban kesebilirken hazır çeliklerden 5 kesim yapılabiliyor” diye konuştu.

Tapan bıçağının ustası olarak bilinen Nebi Ocak’ın oğlu Mustafa Ocak’ta yarım asra yaklaşan baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Ocak, “Kozanımız çok sıcak. Ocak başında zor oluyor ama 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu meslek zor bir meslek. Sıcakta bir kat daha zor oluyor. Yoğunluk şuanda güzel bayram yaklaştı. İşler şuan güzel” dedi.