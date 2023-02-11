Baba oğul araba almak hayaliyle Hatay’a gitti, memleketlerine cenazeleri döndü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Eşref Kaya ve oğlu Uğur Hazar Kaya, araba almak için gittikleri Hatay’da 7.7’lik deprem felaketinde hayatlarını kaybetti.

Eşref Kaya ve oğlu Uğur Hazar Kaya’nın araba alma hayali ile gittikleri Hatay’dan ölüm haberlerinin gelmesi Yüksekova’yı yasa boğdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7’lik depremin Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya’yı vurmasıyla binlerce kişi hayatını kaybetti.

Yüksekova Esendere beldesinde yaşayan Eşraf Kaya ve oğlu Uğur Hazar Kaya, depremden önce araba almak için Hatay’a gittiler. Depremin yaşandığı akşamı Hatay’da bulunan Havare Life Otel’de kalan baba ve oğlu, meydana gelen 7.7’lik deprem sonrası otelin yıkılmasıyla enkaz altında kaldılar. Kaya’nın ailesi 1 gün boyunca telefonla Eşref ve Uğur Hazar Kaya’yı aramasına rağmen dönüş sağlanamayınca endişe yaşadılar. Kaya’nın ailesi yaşadığı endişe sonrası Esendere’den kalkıp direkt Hatay’a geçtiler. Otelin enkazı altında kalan baba ve oğul için çalışmalar başlatıldı. Yüksekova’nın AFAD gönüllüleri arama tarama çalışmaları sonrası 4. günde baba Kaya’nın cansız bedenine ulaşırken, oğlu Uğur Hazar Kaya’nın ise ekipler tarafından 5. günde cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarılan cenazeler ailesi tarafından alınarak, akşam saatlerinde Yüksekova Esendere beldesine getirildi. Burada cenaze namazları kılınan baba ve oğul, Esendere belde mezarlığında çok sayıda kişinin katılımıyla dualar eşliğinde toprağa verildi.

"Biz onları kurtarmak için gittik Hatay’a" diyen Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Dört gündür biz ordaydık. Eşref ve Uğur Hazar Kaya’yı enkaz altından çıkartmak için. Maalesef ikisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Baba ve oğlu Hatay’a araba almak hayaliyle gitmişlerdi. Ama ikisinin ölümü geldi bize. Hakkari’nin tümü bu duruma üzgün. Allah bir daha yaşatmasın. Eşref ve Uğur Hazar Kaya’ya Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" dedi.