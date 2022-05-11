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Baba mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Kars’ta babası Şahin Kara Şahin’den öğrendiği tar ve saz yapımını 60 yıldır sürdüren Salih Şahin, geçen süre içerisinde işini öğretecek eleman bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Haberde İnsan 11.05.2022, 09:30
Baba mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Kars’ta babası Şahin Kara Şahin’den öğrendiği tar ve saz yapımını 60 yıldır sürdüren Salih Şahin, geçen süre içerisinde işini öğretecek eleman bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde müzik aleti yapan, çalan ve söyleyen tek kişi olma unvanını da elinde bulunduran 69 yaşındaki Şahin, teknolojiye rağmen ayakta durarak sanatını sürdürüyor. Şahin, kendisinden sonra bu mesleği sürdürecek gençlerin olmamasına üzülüyor. Kendisine ait atölyede tar ve saz yapan Salih Şahin, gençlerden mesleği öğrenmelerini ve gelecek nesillere de bu mesleği taşımalarını istiyor.

“Ben babamdan öğrendim mesleği”

Babası Şahin Kara Şahin’den mesleği öğrendiğini ifade eden Salih Şahin, “Doğu bölgesinde müzik aletleri yapımı pek görülmemektedir. Özellikle Kars’ta 60 yılı aşkın bir süredir ben bu işle uğraşıyorum, baba mesleğidir. Babam Şahin Kara Şahin, ben ondan öğrendim sazı, tarı, kopuzu, davul buna benzer müzik aletlerinin birçoğunu yapıyorum. Birçoğunda ayrıca tamirini yapıyorum” dedi.

“Tar’ın Türkiye’deki merkezi Kars’tır”

Müzik aleti tarın Türkiye’deki merkezinin Kars olduğuna dikkat çeken Şahin, “Tar’ın Türkiye’deki merkezi Kars’tır. Kafkas bölgesinden gelen bir müzik geleneğidir. Kafkasya bölgesinde Azerbaycan’da yaygın olmak üzere tar yapımı vardır. Türkistan bölgesinde tar yapımı vardır. Tarın anlamı çizgi, hat, tel demektir. Bu da baba mesleği biz küçükken bu işle uğraşıyorduk. Tek tar atölyesi Türkiye’de bizim atölyedir. Bazı yerlerde tamiri yapılabiliyor” diye konuştu.

”Baba mesleğini sürdürmeye çalışıyorum”

Baba mesleğini sürdürmeye çalıştığını belirten Salih Şahin, “Bu mesleği yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu baba mesleğini icra ettirmeye, devam ettirmeye çalışıyorum. Burada maddi bir hazdan ziyade özellikle ben bu meslek kaybolmasın istiyorum. Çırak bulmakta zorluk çekiyorum. Halk müziğine karşı ilgi günden güne azalmaktadır. Tar’ı da pek fazla kimse tanımıyor. Bunu gelin yapın, çalalım, söyleyelim, icra edelim bu meslek kaybolmasın diyoruz. Hep maddi olarak bakıyorlar. Kimse çalışmak istemiyor. Bende yaşıma rağmen bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Baba mesleğini sürdürmeye çalışıyorum. Götürdüğüm kadar götüreceğim” şeklinde konuştu.

Öte yandan tar ustası Salih Şahin, Doğu’da müzik aletlerini yapan, çalan, derleyen, nota yapan tek kişi unvanını da elinde bulunduruyor.

UNECO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de çalışmaları olan Şahin, gençlerden mesleği devam ettirmelerini bekliyor.

Şahin, tarın yanında aynı zamanda bağlama başta olmak üzere değişik müzik aletleri de imal ediyor. Şahin, Kars’ta, halk müziğini derleyen, kitaplaştıran, notalaştıran ve bunları albümleştirmesiyle de biliniyor.

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