Baba ile çocuklarının aylar sonra duygulandıran buluşması

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik" çerçevesinde gerçekleştirilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin çalışmalar Kahramanmaraş’ta başladı.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce yerine getirilen uygulamalar çerçevesinde 8 aydır çocuklarını göremediğini belirterek mahkeme kararı gereğince çocukları ile kişisel ilişki kurmayı talep eden Ş.K. isimli vatandaşın başvurusu üzerine engelli anne Y.K.’nin yanında bulunan çocukları, müdürlükçe teslim alınarak engelli baba Ş.K. ile buluşturuldu.

Uzun süredir çocuklarını göremeyen babanın, onlarla buluşması ise herkesi duygulandırdı. Belirtilen süre boyunca çocuklar babalarıyla güzel vakit geçirirken, çocuk teslimi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Kahramanmaraş ilimizde müdürlüğümüz suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetlerini sunmak üzere 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle Adalet Bakanlığımız tarafından faaliyete geçirilmiştir. 109 dosya üzerinden 425 çocuk teslimi işlemi gerçekleştirilerek ailelerimizin çocukları velayeti üstlenen ebeveynden uzmanlarımız koordinesinde teslim alınarak annelerine veya babalarına teslim edilmiştir" dedi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü olarak gerçekleştirilen hizmetten dolayı vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmediğini ifade eden Çelik, “Boşanmış eşlerin arasında oluşan iletişim problemini çözmekle kalmıyor, engelli ve çeşitli sebeplerle çocuk teslimi merkezine ulaşım imkanı sağlayamayan vatandaşlarımız için de destek sağlıyoruz, bugün de bir vatandaşımızı çocukları ile görüşmesi için bizzat annelerinin evlerinden teslim alıp babalarının evlerine götürerek hizmetimizi sunduk” diye konuştu.

Uzun bir süre sonra çocuklarını gördüğü için mutluluğunu dile getiren Ş.K., “Çocuklarımı gördüğüm için Valiliğimize, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun. Bu hizmetten dolayı çocuklarımı görmüş oldum” ifadelerini kullandı.