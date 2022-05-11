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Baba hasretini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gideriyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz 2021’de çıkan orman yangınında evi tamamen yanan Günay Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un takibi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa sürede yapımı tamamlanan yeni evine taşınmanın mutluluğunu yaşıyor. Şahin, rahmetli babasına benzettiği için baba hasretini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile giderdiğini, Cumhurbaşkanını yakından görmeyi çok istediğini söyledi.

Haberde İnsan 11.05.2022, 12:05
Baba hasretini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gideriyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz 2021’de çıkan orman yangınında evi tamamen yanan Günay Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un takibi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa sürede yapımı tamamlanan yeni evine taşınmanın mutluluğunu yaşıyor. Şahin, rahmetli babasına benzettiği için baba hasretini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile giderdiğini, Cumhurbaşkanını yakından görmeyi çok istediğini söyledi.

TOKİ tarafından 2+1, yaklaşık 100 metrekare oturma alanına sahip tek katlı binada oturan Günay Şahin, yanan evlerinin yerine kısa sürede yenisinin yapılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris Kaymakamı ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

56 yaşındaki Günay Şahin, evinin oturma odasının bir köşesine rahmetli babasının, bir köşesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisinin konuşması, bakışı ve duruşu ile rahmetli babasına benzetmesinden kaynaklandığını belirten Günay Şahin, baba hasretini Cumhurbaşkanı ile giderdiğini söylerken, Cumhurbaşkanını yakından görmek ve konuşmayı çok istediğini ifade etti.

“Allah devletimizden razı olsun”

Evlerinin yanmasından sonra hem devletin, hem milletin yardıma koştuğunu belirten Günay Şahin, “Devletimizden de milletimizden de yardım eden herkesten Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, Murat Kurum’dan herkesten, Kaymakamımızdan herkesten memnunuz. İlgilendiler, evsiz kalmadık. Kısa bir zamanda yapıldı, girdik içine memnunuz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızı görünce baba hasretini gideriyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisinin nedenini açıklayan Günay Şahin, “Babama çok benzediği için bu fotoğrafları yaptırdım. Babama çok benzetiyorum. Televizyona çıktığı zaman gözlerimi ayıramıyorum. Baba hasretini öyle gideriyorum. Kendimi tutamıyorum bazen, babamı görmüş gibi oluyorum. Babam rahmetli oldu. Cumhurbaşkanımızı canlı canlı görmeyi çok istiyorum. Gelmesini istiyorum. Gelip görüşmesini istiyorum. Babamın fotoğrafını göstermek için Cumhurbaşkanımıza sandığı kırdım. Özel yaptırayım ve göstereyim diye. Babama çok benzetiyorum. Hasretini onunla gideriyorum. Yüz siması, konuşması hepsi benziyor. Öldüğünü hissettirmiyor bana” dedi.

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