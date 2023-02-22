Aziziye Belediyesi Hatay’a 100 adet prefabrik ev gönderecek

Aziziye Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için prefabrik ev üretimine başladı. İlk etapta 50 ikinci etapta 50 olmak üzere toplam 100 prefabrik ev afet bölgesine gönderilecek.

Kahramanmaraş’ta gerçekleşerek 10 ili etkileyen deprem sonrası barınma ihtiyacı oluşan vatandaşlar için Erzurum’da Aziziye Belediyesi prefabrik evler üretmeye başladı. Evleri parça parça oluşturan ekipler daha sonra tırlar yardımıyla depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay’a gönderecek. Yine Aziziye Belediyesi tarafından Hatay’a gönderilen parçalar ihtiyaç duyulan yerlerde kurularak aileler için yaşam alanı oluşturacak. 15 metre kare alanı kapsayarak kurulacak olan prefabrik evlerde ısı problemi oluşmaması için yalıtım sistemi yapılacak. Lavabo, duş ve tuvalet gibi ihtiyaçları karşılayacak özellikleri de bulunan evlerde 4-5 kişilik aileler yaşayabilecek.

Hatay’a 100 adet prefabrik ev gönderileceğini belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Ülke olarak çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bizlerde yerel yönetimler olarak o bölgede hem depremzede vatandaşlarımıza hem de oradaki yerel yönetimlere destek amacıyla sürekli bölgeye gidip geliyoruz. Bu aşamada şuanda en önemli konunun barınma olduğunu biliyoruz. Zaten devletimiz tüm imkanlarıyla oradalar. Konteynır ve çadır kentlerin kurumları hala devam ediyor. Bu anlamda bizde belediye olarak destek olmak amacıyla buraya döndüğümüzde böyle bir projeyi nasıl yapabiliriz diye görüşmeler yaparak bir örnek oluşturduk. Bunun hem maliyeti hem de oraya olan nakliyesini karşılayacağız. Daha sonra oluşturduğumuz parçaları tırlar ile deprem bölgesine götürerek orada kurumlarını yapacağız. 15 metre kare büyüklüğünde içerisinde lavabo, tuvalet ve duş imkanları olacak. Elektrik, su tesisatı ve bütün atık tesisatı içerisinde olacak. Tabi bu sezonda en önemli konulardan biri soğuk havalar, bu yapıların yalıtımını da sağlayacağız. Depremzede vatandaşlarımız ekstra efor sarf etmeden ısınabilecekler. İlk etapta Hatay iline göndereceğiz. Şuanda 100 adet göndermeyi planlıyoruz. İlk 50 daha sonra 50 olmak üzere toplam 100 adet göndereceğiz. İmalat burada yapılacak. Parçalar burada üretilecek. Daha sonra bir tırla 20 adet birden gönderebilmiş olacağız. Orada da bunların kurumlarını yapacağız. Başka bölgelerde de ihtiyaç olursa karşılamaya belediye olarak hazırız” dedi.