Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE'YE 20 YILDA 13 KUPA KAZANDIRDI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de 20 yıl görev yaptı. Yıldırım bu süre zarfında 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken toplamda 13 kupa kaldırdı.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp de Aziz Yıldırım için geçmiş olsun açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizle...

Bugün bypass ameliyatı olduğunu öğrendiğimiz Eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.