Azerbaycanlı şehit generalin ailesine ‘Avrasya Hizmet Ödülü’

Şehit Azerbaycanlı Tümgeneral Polad Haşimov’un ailesine Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından ‘Avrasya Hizmet Ödülü’ verildi.

İkinci Karabağ Savaşı öncesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışmada 14 Temmuz 2020’de şehit olan Azerbaycanlı Tümgeneral Polad Haşimov’un ailesine EkoAvrasya tarafından “Avrasya Hizmet Ödülü” verildi. Şehit generalin annesi Samaya Haşimova’ya ödül Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve EkoAvrasya Danışma Kurulu Başkanı Büyükelçi Hulusi Kılıç tarafından takdim edildi.

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, ödül töreninde yaptığı konuşmada, EkoAvrasya’nın önceliğinin Türk Dünyası olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ve Avrasya ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal iş birliği ve dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaptı. Avrasya Hizmet Ödülü’nü şehit General Polat Haşimov’a vereceklerini aileye bildirdiklerinde memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Eren, bundan onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, “Şehit General Polat Haşimov’u rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Hamaney’in ödülünü reddetmişlerdi

Şehit Haşimov’un ailesine geçtiğimiz aylarda İran dini lideri Ali Hamaney tarafından “Kasım Süleyman Madalyası” gönderilmiş ancak aile madalyayı reddetmişti. Hamaney’in madalyasını kabul etmeyen aile, “İran’ın verdiği madalya bize lazım değil” demişti. Şehidin kardeşi İlham Haşimov, madalyayı reddetmelerinin ardından Azerbaycan televizyonunda İran rejimine tepki göstererek, “Fars rejiminin 90’lı yıllarda da, şimdi de kimden yana olduğunu şimdiye kadar hepimiz gördük. Fars rejimi bu konuda eğer dürüst olsaydı 35 milyonluk güney Azerbaycan Türklerine okul açardı. Kim ki yanımızdadır başımızda yeri var, kim karşımızda ezip geçeriz” ifadelerini kullanmıştı.