Azerbaycanlı gaziler Alanyaspor’da

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Alanya’ya gelen Azerbaycanlı gaziler, Gaziantep FK maçının ardından kulübü de ziyaret etti.

Azerbaycanlı gaziler dün oynanan Alanyaspor ile Gaziantep FK maçını tribünlerden takip etti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun davetiyle kente gelen gaziler bugünde kulüp binasını ziyaret etti. Ziyarete, Azerbaycanlı şehit ve gazi ailelerine destek amaçlı faaliyetle yürüten ’YAŞAT Vakfı’nın temsilcileri Nabi Şükürov ve Elvin Nasibov ile Azerbaycan Tekerlekli Sandalyede Eskrim Federasyonu Başkanı Asef Melikov de katıldı. Azerbaycanlı konuklar ilk olarak yönetim kurulumuzla öğle yemeğinde bir araya geldi. Daha sonra toplantı salonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Azerbaycanlı gazileri Alanya’dan misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çavuşoğlu, "Bir millet, iki davet. Can Azerbaycan. Son muhabere gazilerimizi burada misafir etmekten onur duyuyoruz. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sizlerle burada bir arada olmak büyük bir onurdur. İnşallah biz de Bakü’ye gelerek sizleri orada ziyaret edeceğiz. Tekrar Alanya’mıza hoş geldiniz. Sizleri seviyoruz" dedi.