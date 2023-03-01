Azerbaycanlı asker yaralanmasına rağmen kurtarma çalışmalarına devam etti

Azerbaycan’dan gelip can kurtarırken bacağına beton düşmesi sonucu yaralanan asker Aliev Nur, ülkesine dönmeyerek kurtarma çalışmalarına devam etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden 11 il etkilendi. Depremin duyulmasının ardından Azerbaycan’dan 750 kişilik arama-kurtarma ekibi Kahramanmaraş ve Hatay’a intikal etti. Depremin ilk gününden bu yana uyumadan çalışan ekipler, 53 canı kurtardı. Aliyev Nur isimli asker ise arama-kurtarma çalışmasının ilk gününde enkaz altında canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma yaparken bacağına beton düşmesi sonucu yaralandı. Nur, ülkesine dönmek yerine bu zamana kadar deprem bölgesinde çalışmaya devam etti. Yaralandığı enkazdan canlı olarak vatandaş çıkartıldı. Nur, o günden sonra yaralı halde çalışmalara katılarak bir çok canı kurtardı. Nur, bugün 243 askerle birlikte memleketine dönerken Adana Valisi Süleyman Elban tarafından uğurlandı. Elban, askerin çok büyük bir kahramanlık yaptığını söyledi. Nur, ise enkazdan canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma yaparken yaralandığını, ancak o günden sonrada çalışmaya devam ettiğini, arkadaşlarının enkazdan canlıyı çıkardıklarını söyledi.