Azerbaycanlı asker yaralanmasına rağmen kurtarma çalışmalarına devam etti

Azerbaycan’dan gelip enkazdan can kurtarırken bacağına beton düşmesi sonucu yaralanan asker Aliev Nur, ülkesine dönmeyerek kurtarma çalışmalarına devam etti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden 11 il etkilendi. Depremin duyulmasının ardından Azerbaycan’dan 750 kişilik arama-kurtarma ekibi Kahramanmaraş ve Hatay’a intikal etti. Depremin ilk gününden bu yana uyumadan çalışan ekipler, 53 canı kurtardı. Aliyev Nur isimli asker ise arama-kurtarma çalışmasının ilk gününde enkaz altında canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma yaparken, bacağına beton düşmesi sonucu yaralandı. Nur, ülkesine dönmek yerine bu zamana kadar deprem bölgesinde çalışmaya devam etti. Yaralandığı enkazdan, bir vatandaş canlı olarak çıkartıldı. Nur, o günden sonra yaralı halde çalışmalara katılarak birçok canı kurtardı.

Nur, bugün 243 askerle birlikte memleketine dönerken, Adana Valisi Süleyman Elban tarafından uğurlandı. Elban, askerin çok büyük bir kahramanlık yaptığını söyledi. Nur ise, enkazdan canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma yaparken yaralanıp o günden sonra da çalışmaya devam ettiğini belirterek, arkadaşlarının o kişiyi enkazdan canlı çıkardıklarını söyledi.