Azerbaycan’ın Ferruh köyünde yeni insan iskeletleri bulundu

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Ferruh köyünde 3 insan iskeletinin ardından yeni insan iskeletleri bulundu.

Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde yeni insan iskeletleri bulundu. Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Askerlerin dün gece yaptığı kazılarda 3 insan iskeleti bulunduğu ve inceleme başlatıldığı açıklanmıştı.